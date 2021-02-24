【口罩供應】政府去年購8,370萬個問題口罩　部分部門已使用約321萬個口罩

▲ 政府表示，截至去年12月底，物流署發現約8,370萬個可能有問題的口罩。（資料圖片）

新冠肺炎疫情去年初爆發初期，全球口罩供不應求。政府物流服務署從全球搜購口罩，並且不經招標程序批出直接採購合約，物流署去年採購合共11.2億個口罩。政府表示，截至去年12月底，物流署發現約8,370萬個可能有問題的口罩，當中約4,500萬個涉質素問題，已向政府部門分發約327萬個口罩，部門已使用當中約321萬個口罩。

財經事務及庫務局局長許正宇回答議員查詢表示，該批涉質素問題的口罩來源地分別是內地、日本、印度、俄羅斯、土耳其、哈薩克斯坦、馬來西亞、印尼、斯里蘭卡、美國、愛爾蘭、杜拜及德國，經物流署經抽樣檢測及化驗所測試發現，物流署通知相關部門停用口罩和將剩餘的口罩交還物流署跟進，現正與口罩供應商跟進，要求整批口罩換貨／退款。

許正宇指，物流署從報章報道得知有關供應商疑似將其他產地口罩重新包裝成為合約承諾的產地口罩，經向有關供應商查詢後，物流署懷疑供應商所交付的口罩的產地與採購合約所規定的不符，並向海關作出舉報，當中涉及約3200萬個口罩。這批口罩聲稱來自日本，沒有分發政府部門，物流署暫時寄存口罩待執法部門處理跟進個案，有關的採購合約已撤銷，並正向涉案供應商追討損失及賠償。

此外，物流署於2020年採購的口罩中，撇除已撤銷的合約，逾期但未交付的共40萬個，涉及兩個本地供應商，包括中國國際進出口有限公司和華潤紡織品有限公司。有關合約共採購260萬個細碼口罩，平均單位價格約0.65元，其中220萬個口罩已經送達物流署，而餘下的40萬個口罩，供應商表示因生產地貨運出口限制而須延期交貨。有關的採購合約並不需要政府支付訂金或預繳貨款。物流署會密切留意口罩交付的情況。

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責任編輯：陳子謙