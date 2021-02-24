【隱世景點】元朗新田偽日本頭文字D藤原豆腐店　小朋友空地大玩電動車滑板車放電

▲ 元朗新田偽日本頭文字D藤原豆腐店，小朋友空地大玩電動車滑板車放電。

疫情下不能出國旅行，愛日本的香港人「思鄉病」愈來愈嚴重，想一解思鄉病，只好在香港尋找偽日本的景點。親子KOL暴龍媽媽早前在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享到新界元朗新田偽日本頭文字D藤原豆腐店打卡，小朋友更可以租用電動車放電，來個偽日本旅行。

▲ 新田偽日本頭文字D藤原豆腐店。（港台混血小暴龍 Facebook）

暴龍媽媽早前帶同丈夫到新田頭文字D的經典場景藤原豆腐店拍下「港男照」。新田的藤原豆腐店神還原電影中的場景，門口更配上投幣式汽水機，暴龍媽媽表示，

好像真有點日本的感覺！

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人煙稀少 小朋友可大玩特玩

新田購物城佔地約42萬平方呎，於2018年初試業，但暴龍媽媽表示，雖然場地大，但餐廳及商店較少，且位置偏遠，即使假日人流也不多。但由於人煙稀少，非常適合家長帶小朋友到該處放電，大空地可讓小朋友自帶滑板車盡情玩耍。原本暴龍媽媽以為在藤原豆腐店打卡後離開，沒想到兒子最後大玩特玩。

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除此，新田購物城場內有電動車出租，價格是每30分鐘$50，暴龍媽媽認為價格合理，小朋友又能開開心心放電。她提醒，電動車店每逢星期一、二休息，記得開店日期避免白跑一趟。另外，新田購物車適合自駕人士前往，假日消費滿$100，可有3小時免費停車，暴龍媽媽在場內唯一一間零食店內購物，及後更可到露天茶座享用零食及休息。

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責任編輯︰王明芳