【指控誹謗】浸大有機資源中心調查有機蔬菜　以琳沙律入稟指涉誹謗要求道歉賠償

▲ 浸大香港有機資源中心總監黃煥忠。(經濟日報資料圖片)

浸大香港有機資源中心早前召開記者會，公布有關有機蔬菜調查內容時，指有街市菜檔於未有證明書下出售「聲稱有機」蔬菜，其中被點名的「以琳沙律」日前入稟高等法院，質疑指控內容並不真確，內容對其構成誹謗，要求該中心及總監道歉或撤回說法，並刊登正確聲明，以及作出賠償。

原告以琳貿易有限公司及以琳沙律有機菜有限公司；答辯人香港有機資源中心認證有限公司及黃煥忠，黃為浸大香港有機資源中心總監。

入稟狀指，答辯人於2021年2月8日召開記者會，促致有關失實說法被刊登，有關內容對原告構成誹謗，以及造成重大財政損失。

原告要求法庭頒下禁制令，禁制答辯人或其代理繼續刊登對原告構成誹謗之說法，並要求法庭頒令答辯人須向原告致歉及撤回有關說法，以及刊登正確聲明，並就誹謗作出賠償。

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記者：林育慧