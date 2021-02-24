【幼兒鯁喉】1歲女童吃花生糖鯁喉　咳嗽嘴唇發紫險喪命 【附高危鯁喉食物】

▲ 一名1歲女童吃花生糖鯁喉，引致咳嗽及嘴唇發紫，險些喪命。

鯁喉可大可小！台灣兒科急診醫生近日分享一宗病例指，曾有一名1歲多的女童進食花生糖後，引致嚴重咳嗽及嘴唇發紫，需送往兒科加護病房。經檢查後，醫生發現女童的支氣管被花生糖塞滿，幸及時救治，否則會有生命危險。

台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰近日在其facebook專頁表示，曾有一名14個月大的女童因鯁喉被送往醫院急診。事發當日，一名叔叔到女童家中拜年時，給她吃生花糖。女童口中含著花生糖，走著走著，可能因花生糖太大顆，又或是邊走邊吃的緣故，她突然用力咳了一下。女童持續咳嗽6小時，由家人帶去附近醫院看急診。

▲ 吳醫生指，花生糖塞滿了女童的支氣管。（相片獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權使用）

經檢查後，醫生發現女童胸部X光片並無異常情況，但因咳嗽症狀持續，被轉送林口長庚醫院兒科急診。轉院後，女童咳嗽情況嚴重，而且嘴唇發紫，需入住兒科加護病房，急忙進行硬式支氣管檢查，結果發現花生糖把女童的支氣管塞滿了。吳醫生表示，幸而及時夾出花生糖，否則女童可能因此喪命。

吳醫生指，當小孩把異物吸入氣管，體積較大的可能會引致立即窒息，體積較小的則可能導致肺部發炎、肺氣腫或肺塌陷。

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兒童呼吸道吸入異物的情況

吳醫生指，一般是1至3歲的小孩會發生呼吸道吸入異物意外，其中90%個案與食物有關，多數是花生及堅果類。他解釋1至3歲小孩高危原因：

對環境非常好奇，有時候從地上撿起來的東西，就會往嘴巴塞。

對東西缺乏「可食用或不可食用」的認知辨識能力。

他們吃飯或吃東西時， 常常因為外來的吸引（如電視、玩具、3C產品等)，令他們分心，甚至邊跑邊吃。

他提醒小朋友的照顧者，這類意外為兒童常見的意外事故之一，有時因大人疏忽而造成。

個案及相片獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權報道

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責任編輯：黃泳欣