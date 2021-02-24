【無頭東宮】陳妙瑛由TVB一線花旦棄影從商　與杜大偉敍舊凍齡樣貌曝光

▲ 已淡出娛圈的陳妙瑛近照曝光。

TVB經典古裝電視劇《無頭東宮》於2002年播出，10多年來該劇不時重播，觀眾真的百看不厭一樣。《無頭東宮》女主角之一的陳妙瑛於2005年棄影從商，已建立屬於自己的美容王國。

陳妙瑛自淡出娛樂圈後甚少公開亮相，亦不活躍於社交平台。當年一起演出《無頭東宮》此經典作的杜大偉在昨日（2月23日）於IG貼出與陳妙瑛的合照，二人相識近廿年依然保持聯繫，實屬難得，而48歲的陳妙瑛保養得宜，樣貌沒有太變化。

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▲ 杜大偉跟陳妙瑛依然有聯繫。（取自instagram）

陳妙瑛參加港姐入行

杜大偉昨日於個人IG貼出跟陳妙瑛的合照及當年的劇照，並寫道：「恭祝母后身體健康牛年行好運！#無頭東宮 #陳妙瑛 #凌雲 #雲娘 #杜大偉 #凌丹 #丹兒」跟當年劇照作對比，只見陳妙瑛樣貌未有太大轉變，皮膚白滑，可說是凍齡有方。

於《無頭東宮》中陳妙瑛一人分飾兩角，分別飾演凌雲及楚楚，而杜大偉演其皇帝凌丹，劇中這對「母子」一直有聯繫，2019年，二人相約了黎彼得飯聚，杜大偉當時於IG貼出三人合照寫說：「我們有說不完的話題，開心的一餐！」。

陳妙瑛於1993年參加港姐選舉而入行，加入TVB不到一年已備受力捧，於鄧特希監製的劇集《CATWALK俏佳人》任第二女主角，及至1996年，演出的5部劇集《天降財神》、《隋唐群英會》、《緝私群英》、《西遊記》及《O記實錄II》接連播出，其中三部是她擔正任第一女主角。

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《無頭東宮》成告別作

在1997年至2000年陳妙瑛穩坐TVB一線花旦之位，當中《花木蘭》、《大澳的天空》、《金玉滿堂》屬其代表作，成當家花旦。另外，由於為人容易驚青，因而有「騰雞瑛」之暱稱。

至2001年陳妙瑛約滿TVB後選擇離開，結束8年的賓主關係，翌年年TVB播出她擔正的古裝電視劇《無頭東宮》，飾演「東宮」楚楚（凌雲）一角，由於演技精湛，令她榮獲《萬千星輝頒獎典禮2002》最佳女主角提名，更視為大熱門之一，不過因為她已離巢，故無緣入圍最後五強，而此劇可算其告別作。

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商界創出成就

2005年陳妙瑛全面淡出娛樂圈，棄視從商，成立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府。主力在商界發展的她更獲不少獎項，而她現為健康國際有限公司行政總裁，有指她擁有物業過億。

陳妙瑛對娛樂圈沒多眷戀，近年已甚少公開露面，2012年被媒體問及是否想重返TVB時，她表示現以從商為主，待生意告一段落才考慮回巢拍劇。

另外，陳妙瑛跟玩具大王蔡志明的緋聞亦令人形象深刻，二人早於98年傳出緋聞，01年陳妙瑛聲稱以七位數字接拍豐胸廣告，之後被揭是幕後股東之一，而合夥人還有蔡志明，而兩人多年來一直維持好友及生意拍檔關係。

同場加映：謝雪心訪問