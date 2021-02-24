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【書包殺手】開學執書包驚見恐怖發霉爛香蕉　媽媽崩潰網民爆笑︰香蕉是書包殺手

育兒經 17:02 2021/02/24

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媽媽開學前督促孩子執書包時，驚現一條恐怖發霉爛香蕉！

小朋友無孭書包返學一段時間，開學前執書包隨時有驚喜！台灣學校近日放完約一個月寒假，一名媽媽在開學前督促孩子執書包時，竟發現一條極像炸魚的發霉爛香蕉，媽媽形容恐怖程度像「全身長滿毛的皮草大衣」，媽媽拍下照片在網上分享，惹來不少媽媽們的共鳴。

該名媽媽在facebook群組「小一聯盟」日前上載照片並發文表示，開學前一天督促孩子們整理書包，發現書包底部有一條恐怖物體，表面覆蓋了一層白毛，媽媽即時瞪大眼！

他全身長滿毛像是穿了一件皮草大衣！

發霉到完全看不出是香蕉！（「小一聯盟」fb群組圖片）

爸爸慘洗書包趕返學

媽媽驚覺這是約一個月寒假前，孩子從學校帶回來的香蕉，已經爛透發霉，令書包非常骯髒。可是爸爸的下場最慘，媽媽說︰

先生就開始猛力的刷書包，希望趕在隔天上課前書包可以乾。

帖文一出即吸過萬個讚好，網民笑言以為是炸魚，更有大批媽媽留言指好有共鳴，每次孩子放完假後，執書包時總發現驚喜，「我撿過3個未開封的鮮奶」、「放了2個月暑假的饅頭」，但以爛香蕉最難搞︰「是恐怖書包殺手」！

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責任編輯︰林綺玲

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