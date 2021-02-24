【財政預算案2021】撥2億元推小學「奇趣IT」活動　每校可獲40萬元不超過一半用於購置硬件

▲ 財政預算案宣布推出「奇趣IT識多啲」計劃，在小學推動STEM教育。（資料圖片）

政府近年在中小學推動STEM教育，財政司司長陳茂波今日（24日）在財政預算案宣布，早前推出的「中學IT創新實驗室」計劃反應積極，故將計劃推展至小學，推出名為「奇趣IT識多啲」計劃。新計劃將通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣、認識及應用，為融入知識型經濟和數碼社會發展作好準備，未來3年向全港資助小學每校提供最高40萬元資助，涉及撥款逾2億元。

政府消息人士指，計劃預計可惠及全港536間資助小學，架構與中學IT創新實驗室計劃無分別，重點月於舉辦活動，而非購置硬件如平板電腦或裝修電腦室等，故用於硬件的花費，不可超過撥款的一半，但學校運用資助時仍有彈性，可按校本情況決定，用作舉辦針對個別年級或全校性的活動創科活動，舉例如聯校展覽或參加本地以至海外比賽，如海外比賽涉及的膳食及住宿費用亦可包括在內。

消息人士續指，學校在3年內可一次過或分開多次遞交申請，每校獲批後，會先獲發資助，每年須向當局交報告，總結每年活動情況，直至第3年活動完結後，遞交經審計的最終報告，並將用剩餘款交還政府。

消息指，預計將於年中暑假前舉辦學校簡介會，並於9月新學年接受申請，少於1個月便可完成審批。政府資訊科技總監辦公室亦會設立一站式支援中心，向小學提供協助。

消息人士說，參考去年12月起正式接受申請的中學IT創新實驗室計劃，每間資助中學最多可獲100萬元資助，當局在過去2個多月已接獲逾100間中學申請，涉及約4,600元資助。

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記者：馮琪雅