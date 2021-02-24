【新冠疫苗】中卓醫務承辦九龍灣體育館社區疫苗接種中心　為市民接種科興疫苗

▲ 九龍灣體育館。（康文署圖片）

新冠疫苗接種計劃周五起展開，中卓醫務及香港護理學院聯合組成的醫務團隊獲香港特別行政區政府委任，營運位於九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，屆時會為市民接種科興疫苗。

中卓醫務集團主席曾華德醫生表示，很榮幸能夠為香港市民提供新冠疫苗接種服務，屆時香港護理學院會組成一支涵蓋20多個專科醫生，包括家庭醫學及逾200位具備豐富臨床經驗的護士團隊，以提供優質的疫苗接種服務。

29間疫苗接種中心如下：

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香港護理學院副院長汪國成教授太平紳士表示，已成立嚴謹的管理架構及專責是項計劃的新冠疫苗接種委員會，以監督所有的醫療事務，包括監測每位醫護人員的專業資格及服務質素、每周檢視接種人流及有關安排、並作出適時跟進以提升服務水平等。我們並會就疫苗接種事宜與政府定期溝通，以確保計劃成功。

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責任編輯：郭詩詩