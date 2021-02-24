【7.21暴動案】控方開案提及案發前5天事件　法官質疑與本案關係控方最終刪內容 

▲ 7.21元朗暴動案今於區域法院續審。(網上圖片)

前年7.21元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，今（24日）於區域法院續審。法官葉佐文對於控方昨於開案陳詞所稱，7.21事件與5天前在元朗反修例放映會發生的衝突有關，法官質疑有何關係，控方最終刪除有關內容。法官又斥控方沒有在陳詞中清晰交代，有關50名白衣人與100名黑衣人發生「暴力衝突」的細節，問及「係邊一面打先㗎？」控方最終確認是白衣人先用木棍及藤條襲擊黑衣人。

案件今續審，法庭在開庭前已安置好屏風遮擋證人台，記者席及旁庭人士均無法直接看到證人座位。甫開庭，代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行表示，庭上防疫用的透明膠板反光，或有人會透過膠板看到證人容貌，建議再加以遮擋。惟法官葉佐文表示，證人可以戴帽及戴口罩作供，故毋須加以遮擋，辯方不反對做法。

就控方昨呈上的開案陳詞內容，法官引述當中的第1及2段，內容提及案發前5天，即2019年7月16日，有反修例示威者在元朗舉行放映會，期間與持相反意見人士發生衝突；當晚有人呼籲集會以抗議放映會遭滋擾，另有人呼籲保衛元朗家園。法官質問，7月16日發生的事與本案有何關係?控方解釋，7.21事件由16日的事引起。

法官續追問「點樣引起？唔通有人喺屯門跳社交舞，或者舉行粵曲晚會，又寫埋出嚟，點解又唔寫15日同17日發生嘅事？」法官又嘗試了解，「控方意思係咪16日有人呼籲，引致到7.21的暴動？」控方確認是引致。

法官又明言「但你冇寫喎」，並質問當中有何關聯，又稱區域法院將要處理「百幾單案」，並已經排期至4年後。控方最終指沒有資料顯示，涉案被告在16日事件中有角色，並同意刪除以上說法，即開案陳詞首兩段。

法官續指，對陳詞第7段、8段及14段多處均有疑問，當中提及7.21當晚有50名白衣人與100名黑衣人發生口頭爭執，並「發生暴力衝突」。法官問及「暴力衝突」是否指雙方對打，又問「係邊一面打先㗎？」控方澄清，是白衣人先用木棍及藤條襲擊黑衣人，白衣人再以滅火筒噴霧及以消防喉射水還擊。惟法官追問，黑衣人是否無法抵抗白衣人襲擊。控方回應指白衣人「打下停下」，黑衣人則繼續聚集。

法官驚訝表示「原來『發生暴力衝突』係發生咁多嘢」，要求控方在陳詞中補充該些詳情。法官又問，至於暴力衝突後，「衝突正酣之際」的衝突是指甚麼，「中間唔知佢點打，用氣功吖定對掌，然後打一輪之後先會『正酣』，你好似剪咗片咁喎」。控方表示願意作出修改，指當中的衝突是指下一句所提及的襲擊，而非隱瞞了中間的衝突。

控方又增補14段中內容，指白衣人在英龍圍與黑衣人有「暴力衝突」，即是被告鄧懷琛、吳偉南及其他白衣人使用木棍襲擊，又向黑衣人掟雪糕筒及雨傘，雙方再用拳頭互相襲擊。

另外，控方要求將被告被捕時的相片呈堂，但辯方大律師需時索取指示，未知被告是否反對。案件押後至下午再訊，視乎辯方是否反對呈堂再決定是否傳召證人。

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記者：林欣樂