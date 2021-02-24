  • 22°C
香港時間 : 2021224日 (三) 16:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【司法覆核】議程被拒納入南區區議會主席申覆核　秘書處指議程最終決定權為政府

社會 14:56 2021/02/24

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

南區區議會主席羅健熙(中)就議程被拒提出司法覆核。(經濟日報資料圖片)

南區區議員袁嘉蔚於2020年提出將「要求南區警區提供處理精神上無行為能力人士個案資料」納入議程，惟民政事務處秘書在會議當日與南區民政事務專員拉隊離場，南區區議會主席羅健熙早前就此提出司法覆核，指秘書做法違反法定職責。高等法院今（24日）審理有關覆核許可申請時，秘書一方反駁指議程的最終決定權在政府。法官聽罷陳詞後，押後裁決。

代表羅健熙的資深大律師祁志今陳詞時指，《基本法》規定政府有憲制責任就地區事宜徵詢區議會意見，而《區議會條例》61及66條，亦分別列明區議會及主席和秘書的職能，當日區議會秘書拒絕執行其法定職責，而且秘書並無酌情權決定是否執行職責，即使有，法庭亦有監管秘書如何運用有關權力。祁志續指，看來秘書當天是受到上司的指示而離場，但秘書從未解釋這是誰人的指示。

代表秘書一方的大律師陳浩淇則回應指，本案重點是當區議員與政府之間就議程內容有分歧時，誰有最終決定權。根據正確詮釋《區議會條例》61、68及69條，政府有責任決定政策及行政事宜，亦有權決定就個別議題是否徵詢個別團體，包括區議會，有關決定權全在政府手上，而非申請人所指政府有法定責任必要徵詢區議會，法庭亦不應代為作出決定。

陳續指，《區議會條例》亦沒有賦權區議會可以喜歡就什麼議題向政府提出意見便提出，反而政府有權指示區議會應討論什麼議題，而區議會必須跟從有關指示。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

區議會 行政 司法覆核 羅健熙 秘書 南區

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣