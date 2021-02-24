【5000元消費卷】陳茂波稱消費券最快在暑期開始登記　不容許海外購物

▲ 陳茂波稱消費券最快在暑期開始登記，但不容許海外購物（林宇翔攝）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案。他表示，政府向每名18歲以上香港永久居民及新來港人士，分期發放5,000元電子消費券，涉款360億。

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陳茂波表示，與去年消費現金計劃的政策目標不同，稱去年社會事件及疫情下，各行各業經營困難，而目前將有疫苗計劃，故希望利用計劃刺激本地消費。他續指，今年政府有信心用電子消費卷，並最快在暑假開始登記。他續指，在疫情期間看到本地商店通過網上銷售，惟強調不容許海外購物。

被問到為何不可以一筆過發放，參考外國的經驗，限時及分開撥款的效果為最好。他亦表示，政府需與儲值商傾談，過程需要時間，因此與去年一樣爭取在暑期撥款。

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記者：曾卓鋒