【財政預算案2021】港府發放消費券　一文看清台灣、澳門及新加坡發放消費券做法

▲ 翻查資料，各地政府務求促進消費，均曾發放電子消費券，包括台灣、澳門及新加坡。(經濟日報資料圖片)

新一份《財政預算案》拒向市民派錢，改為首次向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，料720萬人受惠，涉款360億元。據悉，政府擬聯絡八達通﹑支付寶﹑PayMe等現行儲值支付工具營辦商合作，連續5個月向市民派發消費券，每月1,000元，市民須於月內在本地實體店或網店消費使用，不能累積，亦不可用於海外消費，計劃最快今年內推出。

翻查資料，各地政府務求促進消費，均曾發放電子消費券，包括台灣、澳門及新加坡。早於全球金融海嘯後，台灣於2009年已開始發放給全國人民的消費專用券。因應疫情衝擊全球經濟，台灣行政院長蘇貞昌於去年7月宣佈推出「振興三倍券」刺激經濟，為每位合資格台灣居民，包括持永久居留證之外籍人士，發放等值3,000元新台幣消費專用券，每人可支付新台幣1,000元換3,000元振興券，使用時間至12月底。

發放方式方面，台灣共提供4種方式，包括紙本券、電子支付，包括台灣pay、Line Pay、街口支付、電子票證如悠遊卡、一卡通，以及信用卡支付4種方式。所有具中華民國國籍的國民、取得居留許可的外籍或陸籍配偶都可獲發放消費券，甚至連於當年12月底前出生的初生嬰兒亦可領取；低收入市民更可不用繳付1,000元，便可獲政府直接撥錢入帳戶。

台灣「振興三倍券」使用範圍亦相當廣泛，除了實體店舖、餐飲外，連夜市、傳統市場、藝文活動、旅遊住宿、高鐵與台鐵等亦可使用，亦可用於旅遊網站購買旅票、看線上表演、展覽等。不過，繳稅、繳付罰款、煙品、保單、股票等等，則不可使用消費券。

澳門亦因應疫情推出「消費補貼計劃」，經濟財政司司長李偉農於去年2月宣佈，向澳門居民每人發放澳門幣3,000元的電子消費券，每天使用上限300元，可在餐飲、零售、生活百貨等行業消費，限期為3個月，由5月1日至7月31日；其後在7月再公布第二期計劃，再派發5,000元電子消費卡，並於8月1日至12月31日推行。特別的是，未成年的居民同樣可享有電子消費卡，可由父、母、法定監護人、三親等內的成年直系或旁系血親代領。

澳府6月發表中期報告，統計消費卡的總交易額達14.6億澳門元，其中飲食及零售業分別佔近24%和70%，超過六成消費補貼流入中小企業；估算計劃能帶來18億至24億澳門元經濟效益。

新加坡去年推出「重新探索新加坡」（SingapoRediscovers）的消費券計劃，於去年12月到2021年6月底推行，所有18歲以上的公民2020年底將會獲得100坡元的旅遊消費券，可以用作購買旅遊景點門票、遊覽行程及支付酒店住宿，總規模達到3.2億新加坡元。

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責任編輯：洪芷晴