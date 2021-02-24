【財政預算案2021】陳茂波稱失業擔保貸款計劃為市民提供額外選項　明白預算案或未能符合市民期望

▲ 陳茂波表示，明白市民或未能符合大家期望（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波指，為使失業人士多一個財政選項，建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍，以八萬元為上限。

【財政預算案2021】政府推上限8萬元失業擔保貸款計劃 消息：最快今年第二季內推出。詳情即看：【下一頁】

5幅圖看清新一份財政預算案「派糖」重點：

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首十二個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為6個月。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

陳茂波表示，有見及長時間經濟衰退及失業率高企，因此提供多一個選項。他又指，計劃借鏡中小企融資擔保計劃的經驗，一方面由政府百分百擔保，審批過程簡便，強調會盡能力防止濫用；另一方面金管局旗下按證公司，相信效率會更高。

陳茂波表示，去年財政年度赤字達2千500多億，比去年財政預算案為多；另外因有數輪防疫抗疫措施，今年或有逾10億元赤字，當中已包括發綠色債券、未來基金撥款等資金，如不計及上述資金，去到2020/2021億去到千億可去到1800億，情況仍然嚴峻。。

陳茂波續認為，財政預算案力度未必附合期望，但因應現時環境及經濟格局變化很大，明白到市民的壓力很大，所以會盡力紓緩的同時，會留一定力度在面對困難時亦有實力應對，萬一有需要時可協助社會，重申已盡能力去做。

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記者：曾卓鋒