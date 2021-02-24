【5000元消費券】政府派電子消費券Q&A 一文看清申請、資格、登記、商戶及網購限制
社會 17:35 2021/02/24
新一份《財政預算案》拒向市民派錢，改為首次向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，料720萬人受惠，涉款360億元，預計計劃最快今年暑假接受登記。
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1. 電子消費劵計劃是甚麼？
- 為帶動消費市場，推動本地消費，政府計劃連續5個月分期發放總額5,000元的電子消費券，每月1,000元。詳情即看：【下一頁】
2. 甚麼人士可以受惠？
- 過去一段時間在香港居住的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士。
3. 如何使用電子消費劵？
- 市民須透過本地儲值支付工具，包括八達通﹑Alipay（支付寶）﹑PayMe等，在本地實體店或網店消費使用，可涵蓋零售﹑餐飲﹑服務行業等，但不能用於海外消費。詳情即看：【下一頁】
4. 電子消費劵會否設立限期？
- 會設有使用期限，市民須於每月發放日計起的1個月內消費使用，不可累積。
5. 預計甚麼時間推出電子消費劵？
- 計劃最快今年內推出，惟形式跟去年派錢有不同，料籌備工作及程序會較複雜及需時，會少於一年時間，政府爭取暑假開始登記。
6. 如何登記申請電子消費劵？
- 申領系統會以方便﹑簡單為原則，亦會要求申領者核實身份，而去年政府派錢計劃，有約640萬人領取，8成人用電子登記，當局亦有備存相關申領者的資料，相信有助加快申領安排。
7. 為何消費券會以電子形式發放？
- 當局曾構思以實體劵發放，但情況可能與印銀紙相似，亦要考慮防偽特徵等，需時將會更長，認為不可取。
8. 政府會否計劃消費劵替代日後派糖措施？
- 要視乎的政府財政負擔而釐定。
9. 消費券是否接受網上消費？
- 當局指，疫情下不少商舖使用網上消費，故原則上容許網上購物，但不容許海外購物。詳情即看：【下一頁】
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記者：陳子謙