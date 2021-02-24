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【5000元消費券】政府派5000元電子消費券Q&A　一文看清登記+使用商戶+網購限制

社會 15:04 2021/02/24

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熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

政府派5000元電子消費券，每月1,000元限月內使用。

新一份《財政預算案》拒向市民派錢，改為首次向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，料720萬人受惠，涉款360億元，預計計劃最快今年暑假接受登記。

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1. 電子消費劵計劃是甚麼？

  • 為帶動消費市場，推動本地消費，政府計劃連續5個月分期發放總額5,000元的電子消費券，每月1,000元。詳情即看：【下一頁】

2. 甚麼人士可以受惠？

  • 過去一段時間在香港居住的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士。

3. 如何使用電子消費劵？

  • 市民須透過本地儲值支付工具，包括八達通﹑Alipay（支付寶）﹑PayMe等，在本地實體店或網店消費使用，可涵蓋零售﹑餐飲﹑服務行業等，但不能用於海外消費。詳情即看：【下一頁】

4. 電子消費劵會否設立限期？

  • 會設有使用期限，市民須於每月發放日計起的1個月內消費使用，不可累積。

5. 預計甚麼時間推出電子消費劵？

  • 計劃最快今年內推出，惟形式跟去年派錢有不同，料籌備工作及程序會較複雜及需時，會少於一年時間，政府爭取暑假開始登記。

6. 如何登記申請電子消費劵？

  • 申領系統會以方便﹑簡單為原則，亦會要求申領者核實身份，而去年政府派錢計劃，有約640萬人領取，8成人用電子登記，當局亦有備存相關申領者的資料，相信有助加快申領安排。

7. 為何消費券會以電子形式發放？

  • 當局曾構思以實體劵發放，但情況可能與印銀紙相似，亦要考慮防偽特徵等，需時將會更長，認為不可取。

8. 政府會否計劃消費劵替代日後派糖措施？

  • 要視乎的政府財政負擔而釐定。

9. 消費券是否接受網上消費？

  • 當局指，疫情下不少商舖使用網上消費，故原則上容許網上購物，但不容許海外購物。詳情即看：【下一頁】

更多財政預算案2021的資訊，即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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