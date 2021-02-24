【初步確診】醫管局總部資訊科技部一名員工初步確診　3名同事曾一同進餐須檢疫

▲ （陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增17宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午見記者，交代疫情最新情況。

何婉霞指，醫管局總部資訊科技部一名員工初步確診，周一晚有病徵，昨日檢測後初步確診。他最後上班日為昨日，毋須接觸病人，上班時有佩戴口罩，資訊科技部的員工會作檢測，而資訊科技大樓亦已安排消毒。

另外，昨日公布一名洗需長期洗腎女病人的病毒檢測為不確定，被安排到屯門醫院，再作檢測後為呈陰性。她續指，有3名總辦事處文職同事曾一同進餐，須接受檢疫。

何婉霞又指，截至今日上午9時，醫管局錄得呈報個案24宗，過去24小時共有34名確診病人出院，至今共有10,461名確診或疑似病人康復出院。

另外，現時共有208名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中17人情況危殆，11人情況嚴重，其餘180人情況穩定。現時醫管局正在使用1224張隔離病床，佔用率53%；而負壓病房則有677間正在使用，使用率65%。

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記者：郭詩詩