【財政預算案2021】陳茂波指股票印花稅上調比例不高　稱市場總有波動

▲ 陳茂波認為提高股票0.03%的印花稅比例不算高。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波公布，政府為增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。港交所股價隨即下跌，午後更即跌穿500元。

5幅圖看清新一份財政預算案「派糖」重點：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【財政預算案2021】陳茂波指政府要增加收入 公布將股票印花稅上調至0.13%。詳情即看：【下一頁】

陳茂波回應指，增加股票印花稅考慮到要推動證券市場發展，又指考慮到股市競爭力，認為提高股票0.03%的印花稅比例不算高。

陳茂波亦回應增加股票印花稅本港股市大跌，稱周邊地區的股市亦有出現調整，不只是香港股市，又指股市總會有波動。

另外，就預算案中提到已要求財庫局和差餉物業估價署檢討差餉制度，包括應否引入累進差餉制度及為自住物業提供恒常寬減，陳茂波回應指，目前差餉制度成本低但不精準，又指與打擊物業炒賣無關，強調現時是合適機進行檢視。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒