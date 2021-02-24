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【台灣入境】台灣3月1日起放寬境外人士入境　包括外籍及陸港澳人士均可入境

社會 15:30 2021/02/24

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新冠肺炎疫情持續，台灣早前因應疫情拒讓外國人入境台灣，然而中央流行疫情指揮中心今日（24日）宣布，由3月1日凌晨起，恢復低及中低風險國家或地區短期商務人士申請縮短居家檢疫，所有持有效居留證或獲特別許可的非台籍人士，包括外籍及陸港澳人士均可入境。

中央流行疫情指揮中心今日召問記者會，指自下月1日凌晨零時起，恢復非台籍人士入境條件及桃園機場轉機作業。非台籍人士須符合下列條件，始得入境：

  • 持有效居留證之非台籍人士，包括外籍、港澳及大陸人士均得入境。
  • 無居留證之外籍人士：除觀光、一般社會訪問以外，得向台灣外交部駐外館處申請特別入境許可。
  • 陸港澳人士：

    (1)中國大陸人士：持有居留證、人道考量及緊急協處，如奔喪、探視重病親屬等、台灣籍配偶及未成年子女、在臺居留外來人口之陸籍配偶及未成年子女、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

    (2)港澳人士：持有居留證、人道考量及緊急協處，如奔喪、探視重病親屬等、台灣人的港澳籍配偶及未成年子女、商務履約、跨國企業內部調動、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

至於由今年1月1日起禁止轉機過境的桃園國際機場，亦會於下月1日起恢復轉機服務。旅客需乘同一航空集團的航班，並在限制停留時間的8小時以內轉機，轉機旅客機上座位區隔、飲食和購物等，均有專人全程監護。會上指出，上述入境或轉機旅客均需提供登記時間3日前的核酸檢測無感染報告，入境人士需在酒店集中隔離或在家中單獨居住進行家居隔離。

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責任編輯：郭詩詩

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