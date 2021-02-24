  • 22°C
香港時間 : 2021224日 (三) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車必睇】公屋租置貨尾逾800伙5月推售　細單位僅十多萬元或可造十成按揭

社會 15:33 2021/02/24

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售。（資料圖片）

新一份的財政預算案今日（24日）公布，財政司司長陳茂波稱，預測未來5年，公營房屋總建屋量有10.14萬伙，逾7萬伙屬公屋/綠置居，逾3萬伙是私樓。政府消息人士稱，5月推售綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙之外，還有逾800伙租置公屋餘貨單位，售價低至十多萬元起。可是當局仍未敲定，今年能否推售新一批居屋項目。

即睇租置單位及綠置居選址：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

按慣例每年首季推售的居屋項目，政府消息人士稱受到疫情影響，銷售進度被打亂。去年推售的居屋仍未開始揀樓，現正進行資格審查，最快5月或6月才揀樓。當完成推售去年項目後，才可展開新一期居屋銷售工作，拒斷言能否今年推售新居屋項目。

至於下一期推售的綠置居全新項目，位於鑽石山啟鑽苑，料5月接受申請。近日網上討論區流出屋苑圖則，披露可住4或5人的「丁類單位」，屬兩睡房間隔，佔興建總數2,112伙約25%，即提供531伙，面積約逾450平方呎；至於被指「蚊型」、百餘呎開放式間隔的「甲類單位」，約有337伙，供1或2人居住。

同一時間，首批隨新項目推售的公屋租置貨尾單位，涉800多伙，將售予合資格綠表戶。政府消息人士透露，個別未售租置單位的定價由十多萬元起，料低至市值一五折出售，已考慮大廈樓齡、樓層、面積、座向等因素。

房委會1998年推出「租者置其屋計劃」，39條租置屋邨納入計劃，如大圍顯徑邨、鑽石山鳳德邨等，樓齡介乎25年至38年，讓現居租戶可選擇購買其單位。合資格租戶可享特別折扣優惠，付2,500元意向金就可以做業主，毋須付首期，餘額可由銀行承造十成按揭，還款期最長25年。

不過800多伙貨尾單位，據悉未敲定按揭貸款安排，未知綠表戶跟現有租戶的待遇是否看齊。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

 

相關文章

財政預算案2021｜消息：取消公屋免租一個月　有望繼續寬減薪俸稅及利得稅等措施
10:17 2021/02/23
財政預算案2021｜消息：取消公屋免租一個月　有望繼續寬減薪俸稅及利得稅等措施
【綠置居】鑽石山啟鑽苑2,112伙公屋轉綠置居料售價約130萬元起　房委會5月接受申請
17:25 2021/01/11
【綠置居】鑽石山啟鑽苑2,112伙公屋轉綠置居料售價約130萬元起　房委會5月接受申請
上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
14:35 2021/02/14
上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
疫情 按揭貸款 公屋 財政預算案 房委會

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣