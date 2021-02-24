【上車必睇】公屋租置貨尾逾800伙5月推售　細單位僅十多萬元或可造十成按揭

▲ 綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售。（資料圖片）

新一份的財政預算案今日（24日）公布，財政司司長陳茂波稱，預測未來5年，公營房屋總建屋量有10.14萬伙，逾7萬伙屬公屋/綠置居，逾3萬伙是私樓。政府消息人士稱，5月推售綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙之外，還有逾800伙租置公屋餘貨單位，售價低至十多萬元起。可是當局仍未敲定，今年能否推售新一批居屋項目。

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按慣例每年首季推售的居屋項目，政府消息人士稱受到疫情影響，銷售進度被打亂。去年推售的居屋仍未開始揀樓，現正進行資格審查，最快5月或6月才揀樓。當完成推售去年項目後，才可展開新一期居屋銷售工作，拒斷言能否今年推售新居屋項目。

至於下一期推售的綠置居全新項目，位於鑽石山啟鑽苑，料5月接受申請。近日網上討論區流出屋苑圖則，披露可住4或5人的「丁類單位」，屬兩睡房間隔，佔興建總數2,112伙約25%，即提供531伙，面積約逾450平方呎；至於被指「蚊型」、百餘呎開放式間隔的「甲類單位」，約有337伙，供1或2人居住。

同一時間，首批隨新項目推售的公屋租置貨尾單位，涉800多伙，將售予合資格綠表戶。政府消息人士透露，個別未售租置單位的定價由十多萬元起，料低至市值一五折出售，已考慮大廈樓齡、樓層、面積、座向等因素。

房委會1998年推出「租者置其屋計劃」，39條租置屋邨納入計劃，如大圍顯徑邨、鑽石山鳳德邨等，樓齡介乎25年至38年，讓現居租戶可選擇購買其單位。合資格租戶可享特別折扣優惠，付2,500元意向金就可以做業主，毋須付首期，餘額可由銀行承造十成按揭，還款期最長25年。

不過800多伙貨尾單位，據悉未敲定按揭貸款安排，未知綠表戶跟現有租戶的待遇是否看齊。

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記者：吳卓峰