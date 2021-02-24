【安心出行】餐廳員工為長者安裝「安心出行」　疑手機記憶體不足擅自刪其他App

▲ 餐廳員工為長者安裝「安心出行」，疑手機記憶體不足擅自刪其他App。

港府於年初七（18日）起，放寬堂食時間至晚上10時，限最多4人一桌，食客光顧時需要使用「安心出行」App或留下個人資料。近日有網民分享經歷，指家中長者到大型連鎖食肆用餐，被員工強行下載「安心出行」，更未經詢問就刪除手機的程式。

該名網民向Facebook專頁「屯碼牛牛」投稿，指早前家中的老人家到屯門龍門居某大型連鎖食肆用膳，由於沒安裝「安心出行」，店員便為長者下載。

未料當老人家回到家中，發現手機中的「WhatsApp」及公司App消失不見，事主才知道由於老人家手機的記憶體不足，店員在未經詢問的情況下，就擅自將老人家手機的程式刪除。

結果Whatsapp近呢幾個月無Backup, 乜都冇哂, 公司App啲資料又有啲無左, 老人家知道都唔開心。

事主致電餐廳投訴，餐廳經理堅稱他們沒有刪除老人家手機的應用程式，並指負責協助客人安裝「安心出行」的兩位40多歲員工熟悉所有手機，反質疑是老人家自己將應用程式刪除。

佢根本唔係想處理件事, 連道歉都無句。

事主表示，老人家使用智能電話數年來，一直沒有刪除過任何應用程式，又批評餐廳的處理手法，「老人家唔識，咪俾人地填form登記囉，做乜一定要人地裝安心出行」、「前線員工唔識裝，就唔好亂咁幫人地裝啦，每個人電話資料都好珍貴」。

現在我屋企人嘅app record已經追唔返，係呢到想抒發下, 同埋敬請各位食肆老闆、員工，小心處理安心出行嘅安排！

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貼文獲「屯碼牛牛」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣