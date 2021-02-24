【小行星】巨型小行星3月高速掠過地球　NASA指有潛在危險：若撞擊將造成重大傷害

▲ 一顆巨型小行星3月將高速掠過地球，NASA指有潛在危險。

美國太空總署（NASA）指出，3月底將有一顆巨大小行星高速飛過地球，小行星直徑約770至1700米，按NASA的定義，可列為有「潛在危險」的天體。

根據外媒報導，NASA近地天體研究中心（CNEOS）觀測及判斷，編號為231937的小行星2001 FO32將於3月21日最接近地球，時速將高達12.3萬公里，距離地球約193萬公里。

這顆小行星是今年最大顆並且速度最快的飛掠天體，直徑約770至1700米，與美國金門大橋長度相若。

按NASA對天體的定義，若近地天體直徑大於140米、與地球的距離小於748萬公里，可列為「潛在危險天體」，若撞擊地球的話將造成重大傷害。

不過市民無須過份擔心，林肯近地小行星研究小組（Lincoln Near-Earth Asteroid Research）早在2001年已觀測到這顆小行星，並持續監測至今，指它尚無撞擊地球的風險。

根據NASA的資訊，在未來100年內，沒有已知的小行星軌跡會對地球造成重大危險，目前已知最大威脅是一顆編號為410777的小行星2009 FD，它在2185年撞擊地球的機率小於0.2%。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳