【咬斷警長手指】涉新城巿衝突咬斷警長手指　港大畢業生襲警等4罪成候判

▲ 被告杜啟華。（資料圖片）

2019年7月14日沙田新城市廣場警民衝突，港大畢業生涉咬斷警員手指及襲警等，經審訊後今（24日）被裁定襲擊致他人身體受嚴重傷害及有意圖而傷人等4項罪名成立。法官判詞指，案發時警員已嘗試制服被告，被告不可能認為進入口中的異物是手指以外的身體部份，更不可能以為異物是警棍而大力咬噬。法官又指辯方專家證供不客觀及有欠持平，故拒絕接納辯方專家證供，並排除被告咬噬行為是無意識非自主反射動作的可能性；被告還押至3月12日作求情，預留3月15日判刑。

被告杜啟華（25歲）早前否認1項公眾地方作出擾亂秩序的行為、1項襲警，1項襲擊致他人身體受嚴重傷害及1項有意圖而傷人罪。

控罪指，被告於2019年7月14日在沙田新城市廣場內作出擾亂秩序的行為；在新城市1期L3層襲擊警員葉卓軒；及非法傷害梁高級警司梁子健，使其身體受嚴重傷害；另於新城市COACH店鋪外有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。

法官於判詞指，3名警務人員在新城市COACH店鋪外嘗試制服被告時，警長梁啟業嘗試對被告施以壓點控制，但右手無名指遭被告咬斷致粉碎性骨折。法官指警長誠實可靠，庭上作證時態度冷靜務實，未有因手指遭咬斷而懷恨在心，沒有誇大證供，而警長伸手指進被告口中無助於制服被告，其手指伸入被告口中屬意外。

判詞續指，控辯雙方均傳召了腦神經科醫生作專家證人，惟法官指辯方專家醫生袁孟豪證供不客觀及有欠持平，故拒絕接納。控方專家醫生余毓靈醫生則指，被告的咬噬行為屬有意識及自主，支持控方說法。

法官又指，袁指無法劃分咀嚼肌的有意識動作和無意識的非自主咀嚼肌反射動作，故不能排除反射動作能造成粉碎性骨折的可能性，惟法官指袁的立論基礎薄弱，整體考慮了專家意見後，可排除被告咬噬行為是無意識非自主反射動作的可能性。

判詞又提到，根據警長證供和相關現場片段，雖然警長手指觸及被告眼部，但接納警長毋須於被告眼部施壓，力度亦不大。法官指根據被告現場片段，被告咬噬時，警長食指不是壓在被告眼部。

法官指，肯定被告案發時感受到拉扯他和接觸他的都是警員的手，被告不可能認為進入口中的異物是警員手指以外的身體部份，更不可能以為異物是警棍而大力咬噬，認為被告是有意圖使被咬的警員受嚴重傷害，而根據片段，被告並無生命危險或受嚴重傷害的跡象，咬噬力度亦遠高於保護自己所需的合理武力，故排除被告自衛傷人的可能性，裁定被告有意圖而傷人罪成。

至於公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，判詞指現場片段顯示1名男子從廣場L4層向L3層投擲1把雨傘，法官根據片段中衣著及外表，可確認該男子即被告，其行為粗暴、具攻擊性及違反公共秩序，不論被告是否首名投擲雜物人士，行為必然使現場示威者情緒更激動，令情況惡化及使公共秩序進一步被破壞。

至於襲警罪，法官指出爭議在於被告以雨傘打向警員葉卓軒時有否擊中對方，雖然葉當時身穿的背心有一定保護作用，但法官指相信葉所穿物料不算厚，可感覺到頸背及後背被擊中，而葉的證供亦與片段吻合，裁定其證供可信可靠，為事實所在。

就襲擊致他人身體受嚴重傷害罪，法官指警司梁子健右手無名指骨折，事發至今可屈曲程度仍較差，指尖觸碰時仍有麻痺感，屬嚴重傷害。雖然辯方爭議被告案發時向警司揮舞雨傘，但雨傘沒有接觸到警司右手無名指，考慮到傷勢程度，警司不可能在驗傷前故意傷害自己以誣陷被告，亦不可能因為未能抓到真兇而把傷勢推說成被告襲擊所致，因此裁定所有罪名成立。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌