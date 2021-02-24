【咬斷警長手指】涉新城巿衝突咬斷警長手指　港大畢業生襲警等4罪成立

▲ 被告杜啟華。（資料圖片）

2019年7月14日沙田新城市廣場警民衝突中，港大畢業生涉咬斷警員手指及襲警等，他否認襲擊致他人身體受嚴重傷害及有意圖而傷人等罪，早前在區域法院審訊後，今（24日）被裁定4項罪名成立。

被告杜啟華（25歲）否認1項公眾地方作出擾亂秩序的行為、1項襲警，1項襲擊致他人身體受嚴重傷害及1項有意圖而傷人罪。

經審訊後，法官今裁定被告4項罪名成立，另頒下裁判書面判詞。

控罪指，被告於2019年7月14日在沙田新城市廣場內作出擾亂秩序的行為；在新城市1期L3層襲擊警員葉卓軒；及非法傷害梁高級警司梁子健，使其身體受嚴重傷害；另於新城市COACH店鋪外有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。

控方案情指，案發當日晚9時40分，約數百人在沙田新城市廣場內聚集，有人向進入廣場驅散的警員投擲水樽及雨等硬物，而被告人曾站於廣場L4層，向L3層投擲1把雨傘，及後從L4層跑向L3層。

同日晚上9時54分，高級警司梁子健及警員葉卓軒到新城市廣場L3層增援，葉與1名女警驅散群眾時，葉被人用硬物擊中背部及後頸數次，而當葉轉身及打算追截時，女警跌倒，及遭數名載黑色口罩的人士以雨傘襲擊；閉路電視拍攝到被告當時曾拾起地上雨傘，及打向葉的背部。

高級警司梁子健到達L3層後看見同事被包圍，遂上前支援，惟其後被20人包圍，被告持傘衝出來，梁子健失去平衡，被告用右手抓向其背心及用左手持傘襲擊其頭部，梁子健用手抵擋，其後右手無名指受傷。梁子健喊「停手」，被告其後轉身逃去。

梁子健其後於L3層COACH店鋪外追上被告，兩名偵緝警員上前協助制服被告，其中偵緝警長梁啟業用右手按向被告頭部，被告反抗，梁啟業的右手無名指末端甲床部分被咬斷。

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記者：王仁昌