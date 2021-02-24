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彭于晏在《緊急救援》演救援隊隊長　Eddie：誰都可以成為英雄

娛樂 16:06 2021/02/24

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彭于晏與在林超賢《緊急救援》再度合作。

男神彭于晏（Eddie）在林超賢導演的電影作品《緊急救援》飾演救援隊長高謙，Eddie稱表示本身與戲中角色有不少共通之處。

彭于晏說：「我和高謙的最大共通點，就是熱愛自己的工作，我喜歡表演，從角色找到更多挑戰，從中認識更多的自己；高謙則熱愛救援，執行任務時義無反顧地拯救更多的人，這份熱情驅使他們去救援，這種人很有魅力，我覺得他們最了不起的是，把別人生命放在自己生命之前！」

有人將《緊急救援》中高謙所代表的救援隊，與荷李活的超級英雄相題並論，Eddie亦表認同：「我覺得誰都可以成為超級英雄，只要對這個社會有良好貢獻，像前線醫療人員、科學家、救援隊等，都應當受到大家英雄式鼓勵，因為他們所做的事情很偉大！」

問Eddie會否嚮往成為超級英雄嗎？他答：「可能電影中的高謙是吧，自己就沒有，我只是個演員而已，現在當不了英雄，需要真正的英雄保護。」

除特技場面，今次林超賢在《緊急救援》加入一定篇幅的文戲，Eddie說：「這次導演用了大量文戲去包裝商業片，令大家更加了解救援隊，支持他們的是生活與家人，他們不能跟家人討論工作的事情，家人唯有默默關心，希望他們不會出事之餘，同時希望他們拯救更多的生命。」

談到戲中精靈趣致的兒子聰聰（張景禕），Eddie笑道：「小孩子很純真、可愛，像頑皮的小動物，剛睡醒時很安靜，有時候卻很活潑，一切用真性情去演，感覺非常好！」

一場疫情令大家無所適從，Eddie也想回歸自然：「現在的心情是，不會特別把自己設定在一個計劃或框框，必須珍惜現在擁有的時間，以及和別人的相處，不需要花很多精力去思考將來；演戲是我所愛的事，但也不用特別去守護，正如你喜歡畫畫就畫畫、喜歡唱歌就唱歌一樣。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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