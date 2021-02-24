【財政預算案2021】醫管局明年度獲撥款824億元　加強精神科及癌症服務

▲ （經濟日報資料圖片）

港府公布新一份《財政預算案》，港府將持續強化療系統，據了解港府已為醫管局新一個三年周期，預留逾千億元作經常撥款，21/22年度總撥款預算824億元，按年增4.7%，及後兩個年度分別按年再增39億元及41億元；消息指政府將擲1.56億元加強不同年齡的精神科服務，並加強醫管局癌症服務。

港府自18/19年起每三年一個周期，逐步遞增醫管局的經常撥款，21/22年度醫管局將獲總撥款824億元，按年增加4.7%。消息人士透露，醫管局新一輪3年期撥款預算，單是21/22年度已按年增37.5億元，22/23年度、23/24年度亦分別按年再增39億元及41億元，由23/24年度後，全年額外經常撥款為121.9億元。

據了解，醫管局明年度獲撥824億元中，有1.56億元用於加強不同年齡的精神科服務，包括於港島東及九龍中聯網分階掣發展兒童及青少年科服務，醫教社同心協作計劃學校由150間增至210間，增聘10名社區精神科服務個案經理，以配合社區精神科服務，並加強老人精神科外展服務，以配合長者精神健康需要。

消息稱，醫管局亦獲撥1.24億元加強醫管局癌症服務，延長港島東、九龍中、九龍西及新界東聯網放射治療服務時間，增聘癌症個案經理，惠及更多婦科及血液科癌症病人等；同時撥5400萬元擴大醫療費用減免範圍，予因應長者生活津貼「廣東計劃」及「福建計劃」受惠長者。

另外，醫管局新年度亦會增約300張病床，消息人士形容「每間醫院加少少」，而醫管局積極籌備第二個十年醫院發展計劃，並參考抗疫經驗，檢視以上兩個十年計劃的醫院設計，在每間選定醫院中的2至3個普通病房預先裝置所需設施，以便有需要時迅速轉作第二線隔離病房。

更多財政預算案2021的資訊，即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡