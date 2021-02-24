【陀槍師姐2021】鄭俊弘邀李丞責睇風水令愛巢曝光　何雁詩家中有私人錄音室【有片】

▲ 鄭俊弘何雁詩愛巢曝光。

鄭俊弘（Fred）跟何雁詩（Stephanie）去年結婚，婚後兩夫婦共組愛巢，亦常在社交平台放閃。日前TVB節目《天天開運王》中，堪輿學家李丞責就去到阿Fred和何雁詩位於大埔的家，為二人家居睇風水，意外令千呎愛巢曝光。

日前一集《天天開運王》解構大埔風水，之後就去到鄭俊弘和何雁詩的新婚之家，為二人指點迷津。

▲ 何雁詩鄭俊弘常放閃。

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愛巢設私人錄音室

何雁詩和鄭俊弘的家以平實美觀為主，過千呎的家有大廳、廚房、廁所外，另有主人房、工人房以及二人特意打造的錄音室，而布置充滿兩口子的溫馨印記。

二人的私房錄音室有齊結他、琴、混音器材等樂器，Fred和Step亦常於此發表作品，相當甜蜜，而錄音室的窗外對者大片山景，充滿靈氣。

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兩夫婦的大廳相當闊落，而設計及家具以實用為主，最特別是客廳牆上放滿二人婚照，讓二人坐在大梳化可以經常回味恩愛婚禮，sweet到爆。

節目中李丞責師傅二兩人愛巢評價正面，惟獨指廳中梳化因是最大家具，聚氣最多，而放在正今年牛年東南位，或容易有血光之災、吵鬧、生病、是非等，鄭俊弘也向師傅請教如何化解。

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▲ （取自IG）

自細住6千呎大屋

身為獨生女的何雁詩，自細萬千寵愛在一身，父母哉培打高爾夫球，初參加《超級巨聲》入行，亦被發現多次有司機接送出入TVB。

有指何雁詩爸爸做物流生意，內地及海外都有分公司。一家住於大埔滌濤山獨立屋，身估計超過6億，去年何雁詩結婚過大禮，就讓6,000呎何家大屋曝光。

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婚後何雁詩跟鄭俊弘同住，Step離巢星夢做獨立歌手，鄭俊弘近日亦有演出《陀槍師姐2021》，演奸角尋求突破。

同場加映：林景程林正峰訪問