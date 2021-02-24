【禾輋色魔】沙田禾輋邨非禮8歲女童案　警方拘捕居大埔30歲男子

▲ 一名居大埔、未婚的無業男子涉嫌非於沙田禾輋邨非禮8歲女童。

沙田禾輋邨周一晚（22日）發生一宗非禮案，一名8歲女童於沙田禾輋邨協和樓一梯間，疑遭一名男子非禮，該名男子事後逃去，警方指一名居大埔、未婚的無業男子涉嫌非禮被捕。

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警方傍晚交代調查過程，沙田警區刑事調查隊第5隊督察鍾美祺指出，沙田禾輋邨周一晚（22日）6時20分發生一宗非禮案，一名8歲女童返回其禾輋邨居所途中，被一名中國籍男子尾隨，及後在其住所後樓梯被該名男子偷拍裙底和捉摸其背部「尾龍骨」位置，女童隨即跑回住所並報警求助。

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警方表示經深入分析現場附近一帶閉路電視，鎖定一名男子進行埋伏行動，昨晚7時許在禾輋邨商場拘捕該名男子，他報稱沒有工作，居於大埔區公屋，他與受害女童並不認識，相信他是單獨行動，隨機尋找目標，而疑犯日常會到沙田禾輋邨逛街，案發時見到女童穿上半截裙。

警芳呼籲家長要小心照顧年幼小朋友，不要讓他們獨自外出，又呼籲任何市民目擊事件，盡快致電36612550與沙田警區刑事調查隊第5隊聯絡。

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記者：曾秋文、陳子謙