【新冠肺炎】K11 Musea名潮食館疑有小爆發6人染疫　2月18日後曾訪者須強制檢測

▲ K11 Musea名潮食館疑有小爆發6人染疫。

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日(24日)新增17宗確診個案，16宗本地感染，當中6宗涉感染源頭不明個案，同日錄得10多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞將召開疫情記者會交代。

張竹君表示，今日新增一名感染源頭不明個案的患者，曾於2月18日中午12時許到K11 Musea「名潮食館」午膳，惟衞生防護中心亦發現5宗涉及3組人士的初步陽性個案，他們亦曾於19日下午約1、2時到訪「名朝食館」進食。

5名初步陽性患者包括3名於麼地道尖沙咀中心工作的人士，他們一同於2月19日到「名潮食館」吃飯，其中一人在荔枝角泓景臺居住，發病日期為2月21日，由於該公司出現多人確診，會將其他同事送入檢疫中心。另一名染疫食客是九龍醫院資訊科技部工作人員，患者曾於2月19日與同事到「名潮食館」吃飯，詳情即看：【下一頁】

最後一名初步陽性食客是一名是62歲退休男士，他在2月23日出現發燒，居於維港灣7座，2月19日與家人到「名潮食館」用膳，他在2月21日亦曾到過奧海城店糖心軒，2月23日到大角咀金家樂餐廳吃飯。

張竹君直言，暫未知有關傳播途徑，惟擔心食肆有多人同一時間同一處出現，形容過於巧合，憂當處員工或食客有傳播，須暫停營業，尤其於2月18日及19日到訪的人士，故有關食肆須納入強制檢測，要求2月18日或之後曾到訪的食客及員工強檢，初步料涉及18名員工，餐廳亦要停業14天。

「名潮食館」一店員表示，正通知客戶取消今晚的預約，並會進行消毒。

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記者：陳正怡、陳子謙