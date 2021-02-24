【財政預算案2021】教協批重大項目與改善教育政策無關　國安教育欠著墨教聯表示失望

▲ 財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份財政預算案，預告政府下年度教育開支預算為1,109億元。（資料圖片）

新一份財政預算案預告政府下年度教育開支預算為1,109億元，較今年減1%、14億元；下年度教育經常性開支預算則是1,007億元。政府提出多項措施推動創科及STEM教育，亦增撥1.1億元為中小學安裝自動感應水龍頭增強防疫，並連續第4年提出為明年文憑試學校考生代繳考試費，涉及1.5億元。

教協表示，綜觀過去5年的整體教育撥款，經常開支由802億元增至1,007億元，增幅為25.5%，然而同期政府整體經常開支增長卻有43.1%，教育範疇的增長相形失色，教育經常性開支佔政府經常開支的比例，更連年下降，由2017/18年度的22.2%，下降至上年度的20.6%，本年度再下降至19.5%，連續5年創回歸以來的新低。而目前教育經常開支佔本地生產總值（GDP）約3.5%，教協要求政府逐步提升至4%以上，長遠邁向發達地區的5%。

教協指，今年預算案已是連續第二年沒有闡述教育的專章，預算案中最大的教育投資項目主要與創科有關，中學主要為文憑試考生代繳試費、小學則是推出「奇趣IT識多啲」的課外活動計劃，皆與教育政策改善無關，幼稚園更是完全落空，未提特首林鄭月娥曾向幼教界承諾訂立的幼師薪級表，指林鄭政府任期已近尾聲，但本年財政預算案仍隻字不提，幼教界極度失望，恐進一步推高幼師流失，促政府盡快公布薪級表的可行方案及進行諮詢，及早計劃財政資源。

教協促盡快公布幼師薪級表可行方案 教聯會要求將代繳文憑試考試費措施恆常化

教聯會則表示欣賞政府推出的整體措施，包括加強支援學校推行創科教育，並為大專學生提供創科實習機會，但目前疫情持續，師生在防疫及電子學習方面，均有待政府加強支援；隨著當局已公布國安教育指引，學校須陸續開展相關教育，當中亦涉及到資源，對於今次預算案卻未有著墨以上範疇，教聯會表示失望。

教聯會期望政府將代繳文憑試考試費的措施恆常化，以減輕學生經濟負擔；支持將「中學IT創新實驗室」推展至小學，為提升推動STEM教育的成效，冀政府增設STEM教育統籌主任常額職位。

就教聯會指預算案在國安教育未有著墨，教育局發言人回覆表示，國家安全教育是國民教育一部分，亦與《憲法》和《基本法》教育密不可分，隨著教育局公布了國安教育指引，學校可運用教育局提供的資源，如營辦津貼／擴大的營辦津貼，以及全方位學習津貼等，通過個別科目、跨課程德育和公民教育課題、全方位學習活動等，持續以全校參與模式開展相關教育。教育局亦會持續提供教師專業發展、教學資源和學生活動（包括內地交流）等，以多元化方式支援學校。

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記者：馮琪雅