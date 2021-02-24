【抗癌鬥士】電腦店東晨昏顛倒熬出腸癌3期　調整身心靈變瑜伽導師助癌友抗病

確診前身體全無徵兆，（Collin）原與哥哥一同去做身體檢查，竟意外發現自己癌指數偏高。過兩日立即照腸鏡，翌日就收到報告說腸內有腫瘤，確診腸癌。事出突然，但沒擊倒Colin。治療期間他堅持用靜觀、瑜伽等方法改善身心狀況，抗病成功後更做導師幫助同路人，一同走向康復。

Colin從事電腦業，回顧以往的生活習慣、嘗試追溯病因，他指自己屬「夜貓」一族，也笑言算是工作狂，有時不斷工作至深夜，偶爾也會煲劇至凌晨兩三點：「晚睡、吃好多肉，也不太注重健康飲食，甚麼都會吃。」

多個檢查來得太快，Collin指沒太多時間思考因由。「那刻還未識驚，查治療方案如同大海撈針，只知得好片面，不知該查甚麼資料好。周一照腸鏡，周二收到電話看報告，周三找另一位醫生尋第二意見，周五就入院做手術，其實好忙。」

▲ （湯炳強攝）

術後勤練氣功助復原

做微創手術清除腸內腫瘤，Collin憶述醒來後麻醉針未退，意識模糊，但好記得身體插了幾條喉。

又要插喉又想嘔，好辛苦，更試過不斷打嗝，幾慘啊！留院10日才出院，瘦了十多磅，體力仍未恢復。

手術後元氣大傷，記憶力也變差，猶幸活動能力未受影響，不過需避免大動作郁動扯到傷口，連大笑也要小心。經化驗後，發現癌細胞已擴散至淋巴，Collin確診為腸癌3期，1個月後要再做化療。

本來會行山、打太極，Collin說大病初癒後，精神和體力都爭很遠。故他主動尋找方法讓自己復康得快點，如參與為癌症病人舉辦的氣功班。「按癌症種類，配上不同功法。當時我練步行功，一日行3次，每次個半鐘，好像服藥般。做之前要做熱身招式，行完又要收功，每次都差不多要花兩個多小時，早午晚都做一次，比上班時間還長。」

Collin笑言當下的主要工作就是抗癌，為了身體就要密密做，也一改夜貓習性，天未亮就起身做氣功。「4時多起床做氣功，晚上10時許就入睡。試了幾日就調節到，感覺更有精神。」

化療致手腳痺痛

持續運動的期間，Collin亦同時經歷化療。總共要打8針，也有口服藥物，整個療程長達半年。化療副作用會逐漸堆疊，他指初期還吃得消藥物負擔，到中段吊藥時手臂會痛，也要用暖水袋熱敷紓緩。

手腳皮膚會潰爛和掉落，指紋全沒了。口腔也會潰爛，幸而我不算嚴重，只是進食時比較辛苦。

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不少癌症病人怕飲的營養奶，Collin亦接受到：「飲瀉藥我都頂得住，那更辛苦。只要想着營養奶好貴，要慳錢別浪費，就會飲，哈哈。」在Collin眼中，化療副作用不算難捱，但要數最困擾的問題，就是手腳麻痺。

感覺好像被針刺，雙腳就如同在公園踩住石春路般，腳趾、腳跟和前腳掌也如是。我雙手一遇冷就會痺，開冰箱要帶手套，入冷氣地方也要穿長袖衫保護。有時回家後換了拖鞋，上了床都不記得脫下，因為不覺得腳上有東西。

化療後期開始慢慢重拾工作，就連扭實螺絲如此簡單的動作，Collin雙手也沒感覺。「扭一粒螺絲，可能要試五、六次，根本感覺不到它。」醫生指麻痺感會隨年減退，惟完成化療至今已經10年，雖然痺痛的感覺已消散，但輕微麻痺的感覺仍在。

學靜觀及瑜伽改善身心

患病後決心改變生活習慣，Collin不單學氣功，更參與香港癌症基金會的身心靈健康課程，如學習靜觀減壓、男士瑜伽等等，多方面調整自己的身心狀況。各種靜觀練習如身體掃描、靜坐、呼吸練習等，從中學習提升身體的覺察能力，面對情緒，也平靜心情。

治療時有好多擔心，究竟化療有何影響，會否復發？這些擔心可能會一直延續。或者會回想，早知以前別太拼搏、吃少些肉、早點睡，但這些都是無補於事的。假如少點懊悔和擔憂，情緒就會隨之穩定。

在練習當中靜下身心，覺察並面對這些想法，久而久之就會懂得應對，減少被情緒影響，也學會放下。「身心靈課程使生活態度轉變，其實人就如土地，若土地種出有問題的植物，你拔掉再種也不會好。唯一解決的方法，就是改善土壤，或周遭空氣環境，才會長出新的、好的植物。故身心都要改善，如果常常發脾氣、好暴躁，好多嘢鬱埋鬱埋，就會成鬱結。」

以前個性較急，也易暴躁，透過覺察身心靈和做瑜伽，Collin指自己變得比之前平靜，現時偶爾會有情緒波動，也可應對得更好。

▲ 在癌症基金會教班，大家除了做瑜伽，也會分享治療日常，互相支持。（被訪者提供）

成為導師伴走康復路

身心、飲食、生活模式逐一調整，Collin感受到改變為自己帶來的好處，其後機緣巧合下成為瑜伽導師，教過普通上班族，17年才重回癌症基金會為同路人教班。

在基金會教班，除了想讓學員身體變好、心靈平靜，更有種『大家一齊行這條路』的感覺。以前我上課，有人一路帶住我改善身體，當我感受到好的改變，都想其他同路人按這條路走。

重回熟悉的環境，換了崗位，在學員身上彷彿看到當年的自己。「有些學員剛治療，有好多副作用，讓我想起當時我也同樣，有好多顧忌。回想這些經歷，更覺現在的健康來得不易，以前真的好辛苦。有時偶爾會忘記、會驕傲，回看過去使我對自己保持戒心。」

做導師與病友同行，不單分享瑜伽所帶來放鬆身心的效果，Collin指每節課都大家都會互相關心，彼此更理解、明白對方。導師同時也會成為學員們的動力，讓他們更有康復希望。

他們舉起手，或做某些動作好辛苦時，以前我在復康期間或許都會有這些感覺。那一刻好痛，但都會過去，跟我們患病一樣。

病友狀況因人而異，有動作做不了，又或者怕弄傷自己、不敢做也沒關係，導師會從旁指導並鼓勵。「只要肯嘗試，盡力做好就可以，不用怕，也別介意。當放下了這些擔憂，他們就更肯去嘗試，探索自己的極限。」走完這段不容易的抗癌路，Collin感受過他人的支持，現在成為病友們的動力來源，支撑着一個又一個人前行。

記者：吳霆俊