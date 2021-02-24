【重拾自信】被名校「遺棄」失去自信心 男生轉校遇上好老師讀出好成績

▲ Jacob重拾自信心。

校園經歷可以影響人的一生，現年中四的Jacob，小學時原本就讀九龍塘一間老牌名校，但因成績差被老師勸退學，其後轉到區内被稱為「寶校」的耀山學校，在老師鼓勵下重拾自信心。

回想當年小一，Jacob滿懷希望進入九龍塘一間老牌名校，豈料卻對學習失去自信心。他坦言，當年自己成績差，而且覺得壓力很大，儘管自己上堂都很專心，但考試的時候卻發現自己無法掌握相關知識。

此外，因性格害羞，他很少向老師發問，不懂的知識不停累積，多次默書也不合格，老師也會點名批評，令他感到不開心。

我記得有一次默書的時候，書桌上有寫字，老師以為我作弊，其實我沒有做過，所以有點委屈。

讀了一年後，老師在家長日的時候直接對Jacob的爸媽名言，勸說他們為Jacob考慮退學。Jacob的爸媽也見到兒子讀得不開心，立即決定為Jacob轉校，希望新環境可以減輕兒子的壓力。Jacbob表示，雖然父母當時沒有向他講明轉校的原因，但他知道自己是被明校遺棄。

轉校到耀山學校讀書，Jacob第一年都是「垂頭喪氣」，校長更笑言「幾乎沒有見過他抬起頭」。Jacob解釋，一來是因為自己性格内斂，不懂得放開自己與同學做朋友，二來是舊校勸退學的事件打擊了自信心。

他當年的老師目睹後，主動跟他聊天，希望能夠解開他的心結，更主動介紹其他同學給他認識，協助他走出這個窘境。他特別感謝石校長，石校長教他數學、體育及田徑，

我好記得有一次去宿營的時候，我不小心弄傷了手指，當時是晚上接近要睡覺的時間，他還未洗澡，但他聽到消息後立即走過來，拿着很多急救用品為我包紮，他更等到我熟睡後才肯去洗澡，再去睡覺。

校長和老師一點一滴的愛，令Jacob慢慢重建自信心，他讀書的成績越來越好。Jacob表示，在名校讀書時，老師只在乎成績，但忽略了學生某些傑出方面，但要耀山學校，老師會幫助沒有自信心的同學。

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他更提及，在耀山學校，他遇到幾個有同樣經歷的同學，都是從名校轉到耀山學校，開始時也好像他般垂頭喪氣，自己經歷過後很明白他們的心情，因此也協助他們度過難關。

小五、小六考呈分試後，Jacob的成績可以考入原本小學的中學部，但他坦言有心理陰影，同時也因為遇到一間自己心儀的中學，他沒有選擇回到這間爭崩頭的名牌中學。

名校，可能好多人都覺得是成績卓越的學校，但在我眼中這些都是次要，最重要是可以開心地讀書，可以認識到新朋友。

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獲細路嘢授權轉載。