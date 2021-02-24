【財政預算案2021】政府增撥7.65億元予旅發局重振旅遊業　彭耀佳：將加大疫後推廣

▲ 《財政預算案》公布2021/22年度向旅發局增撥資源，重振旅遊業。（經濟日報資料圖片）

新一份《財政預算案》公布，政府將額外撥款7.6億元予旅發局，短期振興本地消費，中期吸引旅客重臨，帶動旅遊業復甦，長期重塑本港旅遊形象，打造智慧旅遊體驗。

《財政預算案》指出，預留7.65億元支持旅發局重振旅遊業的工作。旅發局相繼推出「旅遊·就在香港」和「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，以帶動本地氣氛和消費、在客源市場進行推廣和保持曝光，並會在跨境旅遊陸續重啓時，推出「Open House Hong Kong」平台，促銷優惠吸引旅客。

該局亦正全面審視在疫後新常態下香港旅遊的長遠定位，制訂適切策略，帶動旅遊業復蘇。據悉最快今年下半年公布。

政府消息人士表示，政府已透過4輪「防疫抗疫基金」支援旅行社﹑旅遊從業員等，本港重振旅遊業需要維持在國際的曝光度，因此要透過旅發局進行宣傳推廣工作。

旅發局主席彭耀佳表示歡迎政府撥款，預料在疫情減退後，區內旅遊競爭將前所未有劇烈，旅發局需要加大推廣，以保持香港的競爭力。

旅發局初步計劃用於三大方面：

短期策略

帶動本地消費氣氛，為本地旅遊提供支持。

當跨境旅遊陸續重啟時，進行大型推廣吸引旅客，推動香港旅遊業復甦。

中長期策略

全面審視香港旅遊品牌及定位，重塑香港旅遊形象，吸引高端客群。

持續進行的工作

透過提升資助計劃，及資助業界參與活動等，協助旅遊業界盡快恢復業務。

舉辦大型活動及支持城中盛事，維持香港的國際曝光。

彭耀佳續說，隨着政府展開大規模的疫苗接種計劃，希望各界都能積極參與新冠疫苗接種，相信旅遊業定能早日走出「疫」境。

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記者：陳曉瑩