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【著數優惠】海洋公園推門票及餐飲優惠 88元搶2張門票188元包酒店住宿【內附搶購詳情】

社會 16:42 2021/02/24

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熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

於3月1日至11日推出88元起套票。

海洋公園今日（24日）表示，於3月1日至11日推出88元起限時優惠套票，包括入場門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，當中壓軸出場的是188元雙人樂園酒店住宿及自助早餐，連海洋公園入場門券兩日一夜的套票，名額10位。

海洋公園限時搶購優惠逐個睇，立即點擊圖片：

    點擊圖片放大
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公園指，適逢公園44週年，因推出限時搶購優惠，市民由下周一（3月1日）至3月11日，只需於優惠發售日下午4時到公園官方網站，便可搶購。

此外，於今年3月1日至5月31日期間，購買公園港人限定「無限次入場證」更可享高達8折優惠；而憑於去年9月18日至今年年5月30日期間購買的港人限定優惠65折海洋公園日間門票，或「門票連港式美食通行證」，只需於遊園當日加付成人港幣80元，小童港幣40元，學生港幣40元，即時升級至「無限次入場證」。

「無限次入場證」類別 原價（港幣） 優惠價（港幣）
成人（12歲或以上） $498 $400（八折）
小童（3至11歲） $249 $200（八折）
學生（12歲或以上全日制學生） $398 $360（九折）
資料來源：海洋公園    

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記者：陳麗娜﹑陳曉瑩

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