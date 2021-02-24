【著數優惠】海洋公園推門票及餐飲優惠 88元搶2張門票188元包酒店住宿（附優惠詳情）

▲ 於3月1日至11日推出88元起套票。

海洋公園今（24日）表示，於3月1日至11日推出88元起套票，包括入場門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，當中3月11日市民將可以188元選購樂園酒店二人住宿，連海洋公園入場門券兩日一夜的套票，名額10位。

園方表示，適逢公園44週年，由2021年3月1日至11日，市民只需於上述日期下午4時到海洋公園官方網站，便有機會用港幣88元起價格，選購公園門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，當中包括以港幣188元優惠價，體驗原價港幣3,600元的海洋公園萬豪酒店兩日一夜二人住宿套票，包含自助早餐及公園門票，優惠將於3月11日下午4時推出。

其他優惠包括，以優惠價購買原價近港幣8,000元的海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜，名額逾5,000份，以及2021年3月1日至5月31日期間，購買港人限定的「無限次入場證」可享8折優惠，原價498元的成人門票，將以400元發售。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

【同場加映影片】陳倩揚炮製「彩虹親子早晨全餐」

記者：陳麗娜