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【著數優惠】海洋公園推門票及餐飲優惠 88元搶2張門票188元包酒店住宿（附優惠詳情）

社會 16:42 2021/02/24

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熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

於3月1日至11日推出88元起套票。

海洋公園今（24日）表示，於3月1日至11日推出88元起套票，包括入場門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，當中3月11日市民將可以188元選購樂園酒店二人住宿，連海洋公園入場門券兩日一夜的套票，名額10位。

園方表示，適逢公園44週年，由2021年3月1日至11日，市民只需於上述日期下午4時到海洋公園官方網站，便有機會用港幣88元起價格，選購公園門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，當中包括以港幣188元優惠價，體驗原價港幣3,600元的海洋公園萬豪酒店兩日一夜二人住宿套票，包含自助早餐及公園門票，優惠將於3月11日下午4時推出。

其他優惠包括，以優惠價購買原價近港幣8,000元的海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜，名額逾5,000份，以及2021年3月1日至5月31日期間，購買港人限定的「無限次入場證」可享8折優惠，原價498元的成人門票，將以400元發售。

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【同場加映影片】陳倩揚炮製「彩虹親子早晨全餐」

記者：陳麗娜

 

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