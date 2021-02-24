【志偉破冰】曾志偉成功令TVB與唱片公司和好　向星夢歌手派定心丸

▲ 曾志偉成功令TVB與各大唱片公司破冰。

曾志偉返回TVB並擔任副總經理一職，掌管綜藝節目及音樂製作，並成功令TVB與三大唱片公司破冰。曾志偉在今日（2月24日）聯合各唱片公司代表舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會。

記者會先由IFPI香港會主席陳志光發表講話，表示之前推出的「音樂永續」計劃得到業界極大迴響。

之後，曾志偉以電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身份在台上表示：「今日非常有意義，現在各行各業在艱難時候，能夠得到政府支持，能夠為那麼多歌手、同業、把好歌重新再新編而再演繹，與香港市民共享好音樂是非常之難得。作為香港的電視台一定要全力支持，希望我們有更多音樂、更多歌手能夠在我們不同的節目裏面出現。」

▲ （左起）曾志偉、何麗全、陳志光。

同時志偉介紹何麗全上台，而何麗全稱：「希望多些歌星參與。」並笑言有唱片公司代表在今日才首次入TVB電視城。

曾志偉更向星夢歌手表示︰「星夢嘅歌手仍然都會上嚟。」以粉碎他和星夢歌手不和的傳聞。星夢旗下歌手周柏豪、菊梓喬等今日亦有出席是次記者會。

與TVB「決裂」多年的Sony、環球和華納的代表逐一上台講話，環球代表黃劍濤（Duncan）指入TVB差點迷路，Sony代表陳國威更說今次首度入電視城。