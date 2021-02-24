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【學生染疫】逾10宗初步確診個案　涉余振強紀念中學16歲學生

社會 16:47 2021/02/24

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新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增17宗確診個案，涉及9女8男，年齡介乎22至72歲，包括1宗輸入個案、16宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,914宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代詳情。

政府今日公布新一屆財政預算案，詳情即看：

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張竹君指，初步確診個案包括一名16歲學生，就讀余振強紀念中學，最後上學日期是2月23日，同日出現不適，翌日到伊利沙伯醫院求診後確診，居何文田愛民邨健民樓。患者上學時與其他同學上課，沒有緊密接觸者，會建議學校停止面授14天進行清潔。

她續指，該學校只有一名學生確診，而患者上學時有戴口，沒有除口罩吃東西，故學校沒有緊密接觸者，與筲箕灣官立中學同一時間有2名學生確診的情況不同，會安排師生接受檢測。

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記者：陳子謙

 

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何文田 余振強紀念中學 新冠肺炎疫情 中學 何婉霞 張竹君 衞生防護中心

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