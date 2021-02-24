【達哥患癌】田啟文證星爺緊張吳孟達病況　周星馳主動慰問粉碎不和傳聞

▲ 星爺關心達哥近況。

現年68歲的達哥吳孟達上周日（2月21日）傳出在香港秘密入院，於腫瘤科留醫，後由好友證實吳孟達患上肝癌，並要接受化療，而有指跟達哥多年拍檔的周星馳，當知道吳孟達生病，亦即致電田啟文關注對方病情，令星爺和達哥不和的傳聞粉碎。

吳孟達因肝癌入院留醫，田啟文（田雞）曾向傳媒表示，現時達哥的病情是擴散了，但不是太複雜，正在醫治。他亦向傳媒證實達哥患有肝癌，但是癌症多少期就不想講。

▲ 達哥早前在內地節目講及健康情況。

星爺愛將︱68歲吳孟達證實患肝癌 田啟文代報病情：化療後很虛弱

因達哥個性低調，很少將病況告知圈中朋友，因為不想朋友擔心，亦不想麻煩別人，但其子女和妻子已陸續返港，陪同達哥抗病。

星爺問有何可幫忙

達哥患病消息曝光後，不少好友都很關心，日前台灣傳媒報導，多年好友周星馳在看到新聞，就焦急致電田雞，不巧田啟文早睡，關掉手機，隔了一日才能聯絡上周星馳。

據知星爺對舊拍檔生病極為關注，田雞亦向他告知年情況，田啟文後來向香港傳媒承認，星爺確很關心達哥，並問大家有甚麼可幫手，田雞並指星爺一向關心朋友，只是習慣低調。

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吳孟達與周星馳識於微時，當年二人尚在TVB工作時，因二人都是住在何文田培正道的街坊，漸成朋友，不時在茶餐廳聊天睇戲，在1989年《蓋世豪俠》正式合作，再在《他來自江湖》更大放異采致日後一同演電影《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《食神》、等。

達哥星爺識於微時

達哥吳孟達被公認是星爺的最佳拍檔，合作大批的經典電影，可是二人自2001年拍完《少林足球》後至今20年，周星馳與吳孟達卻沒再合作。

外間一直傳二人不和，吳孟達曾接受內地《十三邀》訪問，罕有談對星爺感覺。吳孟達節目中坦承常思考為何近年再沒合作，更指：「現在感覺有一點……老死不相往來那種感覺。」

吳孟達感慨二人在前幾年還有聯繫，達哥在2014年生病入院時，周星馳也有慰問。在2016年上映的《美人魚》，周星馳原本也有邀達哥演出，可是當是吳孟達有感身體未康復拒絕了，而二人也再沒聯繫。

【星爺愛將】吳孟達工作中途心臟不適 達哥突然臉色蒼白站不穩

▲ 吳孟達現仍希望跟星爺再合作。（經濟日報圖片）

達哥在節目中思考現在與星爺沒聯絡的原因稱，可能是彼此身邊的環境都在變換，由此導致雙方聯繫越來越小，漸漸地就不知如何拉回距離：「是他先來找我，還是我先去找他？就有點……這種情況。」

吳孟達坦白稱心中感遺憾，希望能再跟周星馳坐下來聊天：「不管怎麼樣，相識一場，緣分都不容易。我會有機會吧。」

現時星爺主動關心達哥病況，也粉碎二人不和的傳聞。

同場加映：林子善訪問