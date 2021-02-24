警方檢獲總值約1,000萬元加熱煙彈和未完稅香煙　是近4年最大宗走私加熱煙案

▲ 警方檢獲總值約1,000萬元加熱煙彈和未完稅香煙，近4年最大宗走私煙案。（曾秋文攝）

警方今日（24日）凌晨在粉嶺公路近新田交匯處截查一輛5.5噸密斗貨車時，在貨車上檢獲360萬支加熱煙彈和未完稅香煙，總值約1,000萬元，是近4年檢獲最大宗的加熱煙案，海關指在農曆年假期部分物流業仍未覆工，相信私煙集團借用貨車補充貨源。

凌晨時份，警方在上址發現該貨車行駛緩慢，並發現其車軚受壓，懷疑超載，遂上前截查，豈料司機突然高速逃走，並以約90公里車速行駛，沿新田公路交匯處，駛往古洞路和青山公路。

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其間衝了2次紅燈，最後折返新田公路往元朗，警車尾隨追截9公里後，在錦繡花園迴旋處將其截停，密斗貨車上司機和乘客見狀馬上落車逃走，警員追捕300米外後將司機制服，而該名乘客則逃去無蹤。稍後在貨車上檢獲360萬支加熱煙彈和未完稅香煙，總植約1,000萬元。

新界北總區交通執行及管制組徐永倫麟總督察表示，事後警方拘捕該名姓朱（45歲）司機，並案件交由海關接手繼續跟進。

海關稅收罪案調查科第一組處理高級調查主任陳寶田表示 ，今次是近4年檢獲最大宗的加熱煙案，案中檢獲250萬支加熱煙彈，和110萬支未完稅香煙，應課稅值690萬元，不排除不法份子利用黑夜時間運貨，減低被捕風險。此外，在農曆年假期部分物流業仍未覆工，相信私煙集團借用貨車補充貨源，海關會繼續跟進並追查私煙來源。

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記者：曾秋文