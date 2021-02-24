【網購雞蛋】淘寶買一箱40隻雞蛋　男買家大讚：新鮮有蛋味【附雞蛋保存貼士】

▲ 淘寶買一箱40隻雞蛋，男買家大讚新鮮有蛋味。

疫情下市民都減少外出，網購大行其道。近日有網民分享於淘寶購入一整箱雞蛋，因農曆新年假日延誤十多天，但打開發現完整無缺，試食後更大讚「好有蛋味」，不過擅自進口蛋類屬違法行為，一經定罪，可被罰款 5 萬元及監禁6個月。

該名網民於Facebook群組「淘寶開心share」發文，指自己於淘寶購入一箱40隻雞蛋，惟遇上農曆新年假期，導致致貨運延誤，在珠海滯留十多天，直至昨日（23日）才收貨。收到雞蛋後，網民大感驚喜：

諗住唔係爛哂就壞哂，點知打開後真係好驚喜，全部完整無缺，即時煎兩隻黎食，好有蛋味。

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從相片可見，為免雞蛋被撞破，紙箱中放有多個發泡膠蛋格，網民亦展示雞蛋開後的狀態。

貼文一出引來熱議，有網民推測樓主居於澳門，提醒無論在香港還是澳門，擅自進口蛋類均屬違法。在澳門，入口活動物、肉、禽蛋等貨物，都須經檢疫並符合相關衛生要求。

而在香港，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（132AK章），任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的事先書面准許。違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。

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專家教雞蛋正確保存方法

1. 雞蛋要洗乾淨？

本港食物安全中心指出，一般情況下，雞蛋是不用清洗的。蛋殼上約有6000至10000個小孔，同時也有一層保護外膜，稱為「表層膜」，可阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。清洗蛋殼後，反而有利微生物進入蛋內。殘留蛋殼表面的水分，也可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。

如何清理污漬？香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授，方麗影博士接受TOPick訪問時表示，若蛋殼上有雞糞、雞毛等污染物，可用乾布或紙巾抹走。

食安中心提醒，要避免使用有裂紋的雞蛋，因為它們較易受污染。

2. 蛋尖不能向上？

最理想的擺放方法是：蛋尖向下，這樣才會令雞蛋不易變質。

方麗影博士解釋，按照雞蛋的結構，雞蛋的氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。 雞蛋較圓的一端有個氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋處於最自然的狀態，也放在最佳的位置。相反，蛋尖向上，則令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

3. 雞蛋要放雪櫃？

食安中心表示，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長。要延長保質期，把雞蛋存放雪櫃是最好的做法。不過，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏的溫度，因為溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，可能有利微生物進入蛋內。

方麗影博士指出，保存雞蛋最理想的溫度是攝氏4度至10度。若雞蛋購於街市或路邊商販，要留意雞蛋存放環境，尤其烈日當空的日子。在香港的氣候環境，要防止雞蛋變壞，存放時需確保：避免陽光照射及放於陰涼乾爽的環境。

4. 如何打蛋？

方麗影博士建議，分開盛載蛋液的容器，以及打蛋的容器，避免變質的蛋液影響正常的蛋液。打蛋時，確保蛋黃及蛋白分開，不爛不臭，品質方為正常。

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責任編輯：羅嘉欣