【疫市福利】疫情帶動銷售增長　Walmart宣布將為42.5萬名員工加薪

▲ Walmart表示去年疫情帶動銷售旺盛，宣布將為旗下42.5萬名員工調整薪金，將平均時薪調升至15美元以上。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，不過受惠於疫情，超市生意逆勢上升。美國最大連鎖超市沃爾瑪（Walmart）近日公布其假期業績，該公司表示去年疫情帶動銷售旺盛，宣布將為旗下42.5萬名員工調整薪金，將平均時薪調升至15美元以上（約港幣116元），而最低時薪則維持在11美元（約港幣85元）。

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該公司表示，涉及庫存、數碼部門等崗位的員工在疫情期間尤為重要，包括停車場提貨或送貨上門的線上訂單，並積極維持架上產品供應充裕，以因應客戶對食物或日用品的商品需求。公司美國行政總裁John Furner表示，從3月13日開始，這些崗位的員工工資將高達每小時13至19美元（約港幣100至147元），將取決於商店的所在地而有所不同。

事實上，Walmart自2月開始推出一系列員工福利，員工起薪從每小時9美元（約港幣69元）調整至11美元（約港幣85元），並按年資發放由200至1000美元（約港幣1,550至7,753元）不等的員工獎金。此外，該公司亦擴大帶薪育嬰假及產假福利，又對有領養小孩的員工提供援助，如領養一個小孩可獲取5,000美元（約港幣3.8萬元）的援助金，用以支付翻譯及法律事務等費用。

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外界指出，雖然Walmart宣布調薪，但實際上已落後於其競爭對手，包括亞馬遜（Amazon）、Target和Best Buy。而不少零售商店與連鎖餐廳早就將員工起薪調高至每小時15美元（約港幣116元）。另一方面，在新冠疫情紓困法案中，拜登政府以及國會正在考慮加入一項新條款，提議將美國聯邦最低工資從每小時7.25美元（約港幣56元）增加一倍以上，達到每小時15美元（約港幣116元）。該法案最快下周由國會表決，一旦通過，屆時將獲得階段性調整。

責任編輯：施雯雯