【食肆中招】放寬堂食4人一桌第二日　K11 Musea「名潮食館」3枱互不相識食客午膳後共5人染疫

▲ （林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增17宗確診個案，涉及9女8男，年齡介乎22至72歲，包括1宗輸入個案、16宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,914宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代詳情。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

今日新增一名感染源頭不明個案的患者，曾於2月18日到K11 Musea「名潮食館」用膳，另有5宗涉及3組人士的初步陽性個案亦曾於19日下午約1、2時到訪「名朝食館」進食，當局認為食肆有傳播，暫未聽聞有員工確診；2月18日曾到上址的人士以及食肆員工須接受強檢。詳情即看：【下一頁】

今日有初步確診患者中，亦有3組人士曾到「名潮食館」用膳：

一名於九龍醫院IT工作人員，居鰂魚涌逸樺園1庭，曾於2月19日與3名同事到「名潮食館」用膳

3名於麼地道尖沙咀中心上班的人士，其中一人居荔枝角泓景臺，2月19日到「名朝食館」午膳

一名62歲退休人士，居維景灣7座，2月19日曾與家人到「名朝食館」進食，另於21日曾到過奧海城店糖心軒，2月23日到大角咀金家樂餐廳吃飯

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩