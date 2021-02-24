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【食肆中招】放寬堂食4人一桌第二日　K11 Musea「名潮食館」3枱互不相識食客午膳後共5人染疫

社會 17:29 2021/02/24

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（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（24日）新增17宗確診個案，涉及9女8男，年齡介乎22至72歲，包括1宗輸入個案、16宗本地個案，當中感染源頭不明個案有6宗，累計個案達10,914宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代詳情。

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今日新增一名感染源頭不明個案的患者，曾於2月18日到K11 Musea「名潮食館」用膳，另有5宗涉及3組人士的初步陽性個案亦曾於19日下午約1、2時到訪「名朝食館」進食，當局認為食肆有傳播，暫未聽聞有員工確診；2月18日曾到上址的人士以及食肆員工須接受強檢。詳情即看：【下一頁】

今日有初步確診患者中，亦有3組人士曾到「名潮食館」用膳：

  • 一名於九龍醫院IT工作人員，居鰂魚涌逸樺園1庭，曾於2月19日與3名同事到「名潮食館」用膳
  • 3名於麼地道尖沙咀中心上班的人士，其中一人居荔枝角泓景臺，2月19日到「名朝食館」午膳
  • 一名62歲退休人士，居維景灣7座，2月19日曾與家人到「名朝食館」進食，另於21日曾到過奧海城店糖心軒，2月23日到大角咀金家樂餐廳吃飯

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記者：郭詩詩

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何婉霞 張竹君 衞生署 衞生防護中心 九龍醫院 荔枝角 尖沙咀 鰂魚涌 尖沙咀中心& 帝國中心

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