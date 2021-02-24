【國安教育】政府斥1,200萬元推國安教育暫無意額外撥款予學校　8月距今半年須交首份報告僅為學校「驗身」

▲ 教育局於2月初公布國家安全教育指引及課程框架，並要求學校於8月底提交首份報告。（資料圖片）

教育局於月初公布國家安全教育指引及課程框架，學校須設立工作小組及每年提交工作計劃及報告，首份報告須於8月底提交。政府消息人士今日（24日）表示，因應學界在過去一年多疫情下忙於應付停課、復課，當局提供「具體指引」及如何處理校外示威等範本信，強調是旨在「幫學校」。

適逢財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，部分學界人士關注當局會否向學校增撥款支援學校落實國安教育指引，惟預算案最終在這方面並無著墨。消息人士稱，學校現有資源相信已足夠應付，學校亦毋須增聘人手執行小組工作，並毋須在校網上載有關年度報告，以免引起坊間比較或媒體報道。

當局將會如何跟進學校報告？據悉，如有學校推行國安教育的做法值得參考，當局或會透過舉辦研討會與學界分享，如學校遇到困難，當局亦會提供支援。

消息人士表示，當局要求成立的國安教育小組，主要由現有教職員組成，至於小組的人數規模，則由校本決定。被問到當局會否向學校增撥款項支援國安教育等，消息人士形容現有資源「相信已足夠」，但當局會繼續循「多重進路」，包括教師培訓及教材等方面向學校提供支援。

不過，教育局局長楊潤雄今傍晚在社交平台上發文，列出將於2021至22年度推行的多項新措施，涉及國安教育的開支佔1,200萬元，分別其中600萬用在學校推廣國家安全教育、向學校提供有關學校行政及教育的指引，以及與專上院校合作在專上教育層面推廣國安教育；另有600萬元一次性開支用於提高新任和現任教師及擬晉升教師的培訓要求，涵蓋國安教育、價值觀及操守等多個範圍。

消息人士亦提及，有不少校長關注國安教育指引在本月4日發出，距離8月底遞交首份報告的時間不多。消息人士指，由於《港區國安法》、國安教育對很多人來說是新概念、新事物，他形容首份報告旨在為學校「驗身」，檢視現況「有咩不足做返好啲」，以及計劃未來，望表現能夠有進步。

至於明年、即2022年起，學校提交工作計劃及年度報告的時間，則是每年的11月底，據悉當局多給予3個月時間，是為配合學校校董會需時審視報告及計劃學校發展等，希望學校在報告匯報過去一年工作及有何展望，「唔係要指示學校做乜，係幫佢哋方便參考。」

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記者：馮琪雅