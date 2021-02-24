【牌費登記費】司機批不派錢且增加私家車牌費　百上加斤

▲ 司機批不派錢且增加私家車牌費，形容百上加斤。（陳國峰攝）

新一份財政預算案2021今（24日）出爐，財爺未如上年度向每名市民派錢，當中重點措施，包括向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵、上調私家車首次登記稅及牌費價格、退薪俸稅100%上限一萬元，以及住宅差餉和電費補貼等。詳情即看：【下一頁】

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私家車首次登記稅及牌照費會上調，首次登記稅按現時各階稅率增加15%，牌照費則加30%，即時生效。政府消息人士稱，首次登記稅已十年沒調整，牌費更是30年以來沒調整，加價旨在紓緩私家車數量上升，以及交通擠塞日益嚴重問題，也要改善空氣質素。

有擔任文職工作的陳先生認為，財政預算案派糖只可說好過無，認為市民應該較傾向希望像上一次派糖一般全民派1萬元應該會較受歡迎。

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有任職司機的曾先生表示，政府在這時候將牌費加價，等於對營業車輛百上加斤，為何不考慮將牌費調低對營業車舒困， 就算不調低也希望牌費可維持原狀。

經營製造業王先生指出，希望財政預算案派糖惠及全民，不要將預算轉嫁於牌費上，有如在乞衣兜拿飯食，希望牌費可繼續維持原狀。

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記者：陳麗娜、黃傑偉