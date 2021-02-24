【天氣預告】天文台料週五冷鋒到且有雨　下週轉涼部分地區低見12度【內附未來9日天氣概況】

▲ 天文台預料下周開始轉涼（資料圖片）

天文台今日（24日）表示，受一股偏東氣流影響，廣東沿岸今明兩日多雲。一道冷鋒會在星期五（26日）稍後抵達華南沿岸，該區有幾陣雨，週末期間稍涼。受季候風補充影響，預料下週中期廣東地區天氣轉涼。

天文台指，一股東北季候風將會在下週抵達。受季候風補充影響，下週初廣東地區天氣清涼。根據分區天氣預報，下週二（3月2 日）氣溫開始轉涼，市區最低氣溫低至攝氏15至18度，其中打鼓嶺氣溫將低至攝氏13度。其中，下週三市區將再低至約13至17度，打鼓嶺則低至12度。

另外，天文台指清勁偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋南海北部，大致多雲。明日早晚有一兩陣微雨，最低氣溫約19度。日間短暫時間有陽光及溫暖，最高氣溫約25度。吹和緩偏東風，初時風勢清勁。週五能見度較低及有幾陣雨，日間溫暖。星期六稍涼及乾燥。星期日風勢較大。

▲ 天文台預料下周開始轉涼（天文台）

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒