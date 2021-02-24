【新手媽媽】帶7個月大B女坐嬰兒車曬太陽 遭三姑六婆諷刺︰咁大個仲未識行
俗語有云「三仆、六坐、九扶籬」，意思是指BB 3個月大會轉身、6個月大識坐，9個月大能扶著行路。可是，以上只是參考指標，每位小朋友的發展進程都不一樣，毋須刻意跟他人比較。台灣有位新手媽媽帶7個月大女兒坐BB車外出，竟然被鄰居婆婆諷刺。新手媽媽不懂反應，向眾網民求助。
被鄰居說孩子成長慢
該名新手媽媽日前在facebook群組「爆怨公社」發帖文，分享有天在家裡前的廣場和小公園推女兒坐BB車散步，本來是愜意曬太陽，可是被鄰居婆婆破壞了好心情。她轉述當時有位三姑六婆見到孩子坐在BB車說︰
啊喲這麼高、這麼大了還要推車喔？自己下來走啦！
該名媽媽怕鄰居婆婆以為她的女兒很大個不願意自己行，就向婆婆說女兒7個月、快8個月大了。路人婆婆聽狀得意地曬命，並暗諷小女孩成長慢。
啊唷！我孫子9個月就會自己走了！
向網民求教如何回應
該名媽媽指自己是新手媽媽，當刻反應不來，有感不是味兒，帖文附有哭泣的卡通emoji，表達傷心的心情，向網民求教如何回應那位鄰居。
我實在不知道要怎樣回應……請教如果是你，會怎樣回應這位婆婆？畢竟同一社區中，我還是會遇到她……
帖文引起大量網民留言，大部分斥責那名婆婆太多管閒事，老人家總愛比較。有不少網民獻計如何不失霸氣地回應。
1至12個月大嬰兒發展進程表
|第1個月
|俯臥時會嘗試抬頭、會抓緊碰觸到掌心的東西、有吸吮的反應
|第2個月
|俯臥時能輕輕抬頭，也能側臥及轉動頭部
|第3個月
|可抬頭、能張開手抓住手邊的東西
|第4個月
|頸部有支撐能力，頭部不會向後垂；能握住東西、開始翻身
|第5個月
|會自行翻身、可以靠著坐、用雙手拿物件把玩
|第6個月
|學會坐；被扶著站立時，雙腳能支撐身體的重量
|第7個月
|可以坐穩、連續翻身、開始爬
|第8個月
|到處爬、扶著欄杆家具等站起來
|第9個月
|繼續學企
|第10個月
|能扶著欄杆家具等慢慢移步
|第11個月
|會注視甚至伸手觸摸其他小朋友
|第12個月
|被牽著手就能走路或獨自走幾步
資料來源︰衞生署家庭健康服務
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責任編輯︰王明芳