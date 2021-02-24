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【魚毛姐加油】留院3個月首報平安　余慕蓮長期臥床背生瘡：最想快啲食到嘢

娛樂 18:44 2021/02/24

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「魚毛姐」余慕蓮希望早日可以食固體食物。

現年83歲的「魚毛姐」余慕蓮在去年10月底因肺纖維化，於是往伊利沙伯醫院ICU接受治療，住院3個月的魚毛姐，今日接受港台車淑梅電話訪問，親自講述身體狀況，並報上平安。

余慕蓮（魚毛）去年11月因肺纖維化送入ICU，更傳出患罕見血癌，一度要插喉助呼吸，幸經醫生搶救後身體好轉，早前轉往九龍醫院醫治。

【魚毛姐加油】余慕蓮留院覺悶向大姐明訴苦　手腳乏力正接受物理治療

「魚毛姐」余慕蓮病情好轉。

大小便要用尿片

今日魚毛姐接受車淑梅電話訪問，魚毛姐聲音仍沙啞，但向淑梅姐報上平安。

魚毛姐指自己現仍在九龍醫院，3、4日前醫生已幫指拔了喉，可以再講話，她又指幾個月沒講東西，怕不夠氣，不能講太長電話。

車淑梅問余毛姐有何說話跟大家講，余毛姐坦言：「我希望可以早些進食，因為已飲流質數月，現在仍要睡在床，大、小便要用尿片，但可以講電話已經好開心，已經打給10多個人。」

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魚毛姐指因好久未吃東西，甚麼都想食，又指同房病人早午晚飯可進食，她就只能看，因要等營養師照X光，看能否吞嚥。」

魚毛姐又指：「現在要做物理治療，醫生未敢講我幾時出院，要看情況，要食到東西先有力起身，現長期瞓床，背脊都生瘡，多謝大家關心，想快點出院。」

車淑梅亦叮嚀她好好休養，因許多人都為她集氣，盼魚毛姐盡快出院。 

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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