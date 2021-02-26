【消失的情人節】奇幻愛情喜劇奪金馬獎5大獎　導演陳玉勳談男女主角快慢組合

▲ 《消失的情人節》是繼周星馳的《功夫》後另一部獲得金馬獎最佳劇情長片及導演獎的喜劇。

榮獲第57屆金馬獎5大獎項的《消失的情人節》，是一部充滿奇思妙想的愛情片。關於生活節奏快慢，遺失與尋回；有人生命中突然多了一天，有人卻少了一天。

自編自導的陳玉勳接受訪問時大談用喜劇手法拍悲劇的挑戰，憑本片的演出獲提名金馬影帝和影后的劉冠廷和李霈瑜，則分享如何詮譯溫吞癡心男與心急剩女的方法。

【消失的情人節】李霈瑜演心急剩女一場戲NG39次 獲金馬影后提名讚劉冠廷演出專注

▲ 《消失的情人節》透過一快一慢的男女主角組合帶出在愛情方面timing的重要。

金馬獎大贏家

《消失的情人節》在本屆金馬獎一口氣捧走最佳劇情長片、導演、原著劇本、剪輯及視覺效果獎項。

這部片有趣之處是一快一慢的角色設定：在郵局工作的楊曉淇（李霈瑜飾）行事俐落、反應敏捷，但活了30年依然單身。日復日沉悶的工作中，她發現有個慢半拍的寄信男阿泰（劉冠廷飾），不論陰晴也每天到郵局寄一封神秘的信。

情人節前夕，憧憬愛情的曉淇終遇上了型男跳舞老師（周群達飾）搭訕約會，怎料一覺醒來，斷了片的她完全沒有情人節那天的記憶，就連該兩個男子也同時失蹤。

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▲ 陳玉勳導演表明欣賞劉冠廷，覺得這部片角色適合他，選他當主角是恰當的事情。

心急女遇上慢郎中

問陳玉勳導演是否在劉冠廷和李霈瑜身上找到快慢的特質，因而有此選角？他就道出初衷：「劉冠廷是一位很受注目的演員，我很喜歡他，對他充滿期待，很早就希望找他演戲。他之前演了不少配角，我覺得有點可惜。這一個角色很適合他，找他當主角非常恰當。」

相對於憑2009年電影《陽光普照》奪金馬最佳男配角的劉冠廷，以爽朗陽光氣息見稱、主持《水下三十米》節目獲得第54屆金鐘獎風格生活節目主持人獎項的李霈瑜，只是影壇新手。

▲ 陳玉勳導演說，這部片也關乎遺失和尋找。「由純真孩子變成大人的過程中，我們遺忘或遺失了許多東西，如浪漫、幽默感等，我覺得很可惜。」

選大霈當女主角，勳導直言是一場賭博：「一直找不到演楊曉淇的女演員，很多不是太漂亮就是年紀太小或太大，30歲左右的女生我想不出有誰可以。後來我看到她有份演出的電視電影《海人魚》，發覺這個女生演出很自然，可以試試看。」

他續指：「當時沒有把握她可以演得多好，但就是下注給她。拍的時候，就一直在磨練這兩個演員的節奏。」

大霈曾透露，有場戲要NG39次導演才收貨，又常因要動作快又表現開心而被導演罵演出未夠好。勳導就坦言自己個性很急：「走路很快、吃東西很快。拍的時候又一直擔心時間不夠，一直趕一直趕。其實我也蠻受不了這樣的節奏，但沒辦法。」

封街拍攝時間壓力大

尤其是劇組申請封了信義區來拍世界停頓那場戲，最令他緊張：「雖然之前各組人都有練戲學做時間暫停的動作，場面調度等之前都有沙盤推演，但只能封街3小時，壓力比較大。」

▲ 陳玉勳導演表示，由於封街拍攝要在3小時內完成，所以拍攝時大感壓力。

廿年前構想故事

話說勳導早在20年前已有這個故事的構想，他記得當年每天在看運動的電視頻道，留意到快和慢的對比。與此同時，他又忽發奇想，如果有一天，發現自己的照片在照相館被掛上，卻毫無印象曾經拍攝。到底是怎樣一回事？

於是，勳導把兩個概念加起來創作：「一個做事很急很快的人，突然少了一天；一個做事很慢的人，卻多了一天。就這樣，他們共度了浪漫的一天。」

談到男女主角戲中職業的設定，原來勳導最初希望阿泰駕火車：「但火車很難拍，台灣的鐵路也不會讓我們拍。後來，我想在台北市拍開公車應該頗有趣，因為公車不能開太快，也頗配合他的個性。」至於小淇在郵局工作，也有特別原因。「她在郵局工作，每天會蓋印，會對日子敏感。所以她會發現跳過了一天。」

問導演如果人生中突然多了一天，他會怎樣利用？他隨即說：「我會去銀行搬走錢啊。又去富豪間拿走金錢和珠寶，因為要錢拍電影，去幫助窮人，去蓋醫院。」似乎導演喜歡行俠仗義。

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用喜劇手法拍悲劇

整部片的情節悲喜交集，勳導坦言用喜劇手法拍悲劇難度甚高：「拍悲劇要勇敢，因為面對痛苦需要勇氣。若用喜劇手法，便要多一些想法加巧思。」

他指這種表達手法對演員來說，挑戰倍增。「演員不能夠完全進入角色，要退一點出來，不然就演不出喜感，因此非常難。而且喜劇比較殘忍，當場你就知道。觀眾不笑，你就失敗；笑，你就成功。但因為被視為不正經而常被輕視，這是拍喜劇比較悲哀的地方。」

《消失的情人節》成為繼周星馳的《功夫》後，另一獲得最佳劇情長片及導演獎的喜劇。對此，拍了近30年電影、鍾情拍喜劇的勳導欣喜地說：「今次得金馬獎，算是對拍喜劇的一些鼓勵和安慰！」相信這位得獎大導演也會暫時打消退休念頭吧！

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撰文：胡慧雯