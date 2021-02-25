【多仔家庭】狂買iPad電腦上課似開補習班　22孩爸媽疫情在家崩潰教功課

▲ 英國最大家庭The Radford Family分享在疫情期間的崩潰生活。

疫情在家父母與孩子困獸鬥，湊一個已經好頭痕，你能想像育有22孩的生活嗎？英國最大家庭The Radford Family在封城下，孩子齊齊在家上網課，父母狂買iPad電腦已經事少，至弊他們不斷整爛電腦要換新，又經常遺失課本，最令媽媽崩潰是孩子轟炸式問功課︰「媽媽，這題怎樣做呀？」

據英國《鏡報》報道，現年50歲的爸爸Noel及45歲的媽媽Sue育有22孩，是目前英國最大家庭，開設了家庭YouTube頻道及曾上真人騷節目分享大家庭生活。在英國封城下，學生需依靠在家自學（home-schooling），令Noel和Sue面對極大挑戰。

縱使年紀最大的子女Chris（31歲）和Sophie（27歲）已搬出，第17名兒子Alfie則因流產失去了，但家中仍有19名孩子，目前最大是25歲女兒Chloe，最小是10個月大的女兒Heidie。

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孩子不斷問功課︰媽媽怎樣做？

在英國疫情封城下，連同父母21口要在家困獸鬥。他們所住的大屋有10間房，飯枱座位14個，6個讀中學的孩子會坐飯枱溫習做功課，另外5個讀小學的孩子則在開放式廚房內讀書，就像家庭補習班。

▲ 現時仍有19名子女與父母同住。（facebook圖片）

較年長的兄姊會幫忙做家務及照顧弟妹，但BB的哭鬧聲影響兄姊學習，最令媽媽崩潰是孩子們不斷問功課︰「媽媽，這怎樣做呀？」為了在家自學，父母要狂買iPad電腦，但孩子卻不斷整爛要換新，又經常遺失課本。

父母每日與孩子鬥智鬥力，孩子會互相亂剪頭髮、拿油漆亂塗牆壁、偷藏東西等。如果一家人外出散步會像操兵般大陣仗，出門準備要花一小時，單是排隊穿鞋、決定坐車座位已花大半時間。

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日飲7.6升牛奶 洗衫72公斤

疫情期間，21口困獸鬥的食物開支大增，從每周300英鎊（約3,300港元）升至400英鎊（約4,400港元），平均每天消耗7.6升牛奶、4條麵包；每星期要用24卷廁紙、3支牙膏及80分乳酪。

他們吃一頓晚餐，需要烤56條香腸，或炮製墨西哥餐用上5公斤雞肉、1公斤芝士及4大包墨西哥薄餅。由於消耗量太大，他們難以囤積食物，一切食物及日用品只是剛好夠用，幸好爸爸Noel經營一家生意不錯的餡餅公司，並僱用女兒Chloe工作，能協助家庭需要。

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他們一家人晚上6時食飯，之後媽媽逐一檢查功課，之後開始洗衫大戰，家中設有工業用的18公斤容量洗衣機，每天都要洗4轉衣服，即共約洗72公斤的衣服非常誇張。到睡覺時間亦令媽媽非常崩潰，Sue無奈道︰

疫情期間氹孩子上床睡覺困難得多，因他們在日間難以放電，致晚上仍然好精神。

不過，Sue感恩疫情令他們一家人的感情更親密，所有孩子都能齊人慶祝生日，但兩夫妻已百分百肯定不會再生育了。

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責任編輯︰林綺玲