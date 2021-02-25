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【瘋狂爸媽】19歲大學生租屋搬離控制狂父母　遭裝鏡頭24小時監視「奪命追魂Call」

親子 10:58 2021/02/25

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一名大學生租屋搬離控制狂父母，卻遭裝鏡頭24小時監視。

隨著子女長大，父母要學習放手，給予子女隱私空間。台灣一名男大學生在社交媒體發文，指自己租屋搬離控制狂父母，卻遭他們在租屋裝鏡頭24小時監視，更不時「奪命追魂Call」追問他的行蹤，令他不勝其煩。

租屋裝監視器

該名男大學生本周二（23日）於「爆料公社」App發文，表示為了搬離父母而考取外縣市的大學，可是父母卻要求在他租屋裝置監視器，方便隨時了解他是否用功學習。他因沒經濟能力，無法負擔學費、住宿費，只好答應父母。他寫道︰

第一晚我就覺得晚上睡覺有人看我，覺得很噁心……

他決定關掉攝影機鏡頭，卻收到爸爸的連環來電。他附上來電記錄，可見爸爸由早上7時多至晚上8時左右，致電他多達9次，有時連續致電多次，甚至直接透過視訊電話跟他聯絡。

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長期追問行蹤

男大學生又附上與爸爸的對話截圖，爸爸提醒他「監視器今天開始都不要關機喔！」並追問兒子的行蹤︰

五點就下課了，為甚麼八點還沒有回到家，你跑去哪裡？你還真當是去度假的樣子喔！

他寫道「我在操場運動」，爸爸回覆「好」，卻又直接跟他通話，確認他的行蹤。

勸戒父母們善待子女

男大學生指出，自己「沒有受到監護宣告或是患有精神相關疾病」，透露妹妹將來亦想到外縣市讀書，父母稱要買更好的監視器。他崩潰表示，在發文的同時，監視器的鏡頭又轉向了他。最後，他勸戒網民︰

若是覺得這種方式讓你覺得不舒服，覺得不恰當，謹記未來10年20年後，你們為人父母時，不要用自己不喜歡的方式對待子女！

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責任編輯：王明芳

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