【新冠疫苗】政府指疫苗出口程序未完成　首批復星BioNTech疫苗未能明日抵港　

▲ 首批復星BioNTech疫苗未能明日抵港（資料圖片）

政府公布的新冠疫苗接種計劃，昨日（23日）起接受優先群組的市民網上預約。有消息指首批BioNTech「復必泰」疫苗將會在明日（25日）抵港。政府發言人今日（24日）表示，接獲復星醫藥通報，指由於疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能於今日在德國付運明日抵港。

政府發言人指，政府就復星醫藥與BioNTech共同開發的復必泰疫苗的抵港時間一直與復星醫藥保持緊密聯繫，致力爭取有關疫苗早日供港。發言人續指，復星醫藥確認，準備供港的首批一百萬劑復必泰疫苗已經完成生產程序，並已順利通過相關的安全和品質測試。政府一直就復必泰疫苗抵港積極籌備，並以疫苗二月底抵港為目標進行一切準備工作。



根據復星醫藥今日通報，由於疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能於今日在德國付運明日抵港，當中並不涉及歐洲聯盟就新冠疫苗出口的管制問題。首批一百萬劑的復必泰疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到香港。



政府發言人重申，會繼續與疫苗供應商積極跟進，在復必泰疫苗從BioNTech位於德國的生產廠房抵港後，盡早啟動該款疫苗的接種計劃。

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記者：曾卓鋒



